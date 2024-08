Marcos Arizmendi y Mara Barros, en el Gran Teatro.

Con motivo de las fiestas en honor a nuestra patrona La Virgen de la Cinta, la apuesta se consolida, como asimismo en el Gran Teatro de cara a la programación de Invierno, lo que es de agradecer.

Marcos Arizmendi

➡️ Hace unos días me he encontrado con ese gran artista onubense que es Marcos Arizmendi. Lo vi feliz y contento, y después de saludarnos rápidamente me dijo: "José Luis tengo que contarte una buena noticia". Yo no lo dejé seguir, pues salté como un resorte para decirle: "No me digas que te van a nombrar rey mago de Huelva para el 2025".

Soltó una carcajada y esta frase: "que más quisiera yo, pues bien sabes que es mi gran ilusión"

Una vez que dejamos esta anécdota empieza a contarme con mucha alegría que vuelve este año a actuar en el Gran Teatro de Huelva. Será el próximo sábado, 2 de noviembre, a partir de las 9 de la noche, con el espectáculo "Si te ríes... ¡ganas!

En esta ocasión la acompañará Coria Castillo, actualmente una de las mejores cómicas del panorama artístico a nivel nacional, quien podemos ver en el programa de Movistar "Ilustres ignorantes", vamos, toda una champions del humor.

Marcos conoció a Coria en una actuación en Bilbao, ante 17.000 personas. Le encantó y le propuso que le acompañara para su espectáculo en Huelva, y ella ni se lo pensó, le dijo que sí. Arizmendi está deseando que llegue la fecha para el espectáculo y que el Gran Teatro esté hasta las trancas, como el año pasado, para pasar hora y media donde nos asegura, y está convencido, que el público se lo va a pasar en grande con monólogos muy divertidos y música, aparte de interactuar con los asistentes.

Cartel anunciador con Arizmendi y Coria Castillo.

Marcos tiene y va a presentar un repertorio renovado centrados en la actualidad donde las improvisaciones también formarán parte del espectáculo, donde el artista asegura risas, buen humor y una buena dosis de adrenalina.

Marcos, como siempre te deseo toda clase de éxitos.

Mara Barros

➡️ Por otra parte, me ha dado mucha alegría coincidir hace unos días con la gran artista onubense Mara Barros, quien está triunfando y de qué manera por tierras latinoanericanas.

Ella, no ha querido perderse unos días por esta tierra que la vio nacer y ha hecho un parada en el camino, y en estas pasadas fiestas Colombinas ha venido a ver a sus padres y demás familia y amistades.

Yo me la encontré en El Portil, que junto a su madre, Lili, se habían acercado a visitar a familiares, pues sus compromisos profesionales no le permitían estar muchos días.

Mara, que ha estado como "escudera" con Joaquín Sabina durante casi dos décadas, ahora tiene su propio espectáculo con el que está haciendo felices a cuantas personas acuden a sus conciertos.

En el mes de septiembre estará junto a su banda en tierras mexicanas, actuando entre entre otros escenarios en Mérida, León, Moreila, Guadalajara, CDMX... junto a su banda, compuesta por músicos de la categoría de Borja Montenegro, Pau A. Santacatalina, Laura Gómez Palma y Paco Beneyto.

Pero lo más importante es que el próximo mes de octubre, concretamente el día 3, a partir de las 20,30 horas estará en el Gran Teatro con su espectáculo "Me nace del corazón", con canciones mexicanas, aunque la artista onubense sorprenderá con temas de su dilatada carrera musical.

Es evidente que será todo un gran espectáculo que bien merece la pena no perderse, teniendo que reseñar que Mara hace bastantes años que no actúa en Huelva y hay ganas de verla de nuevo en un escenario.

Cartel anunciador de Mara Barros.

Tanto para el espectáculo de Marcos como para el de Mara, ya están a la venta las localidades a través de la web entradas.huelva.es