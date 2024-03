Manolo Correa: "Huelva necesita una mentalidad abierta y ganadora"

Doctor por la Universidad de Sevilla, Licenciado en Ciencias de la Información por la misma universidad, realizador en Canal Sur Televisión desde 2003. Anteriormente, trabajó como periodista en Onda Cero Huelva y Cope Huelva. Posteriormente, creó y dirigió Radio Odiel y Teleodiel para el Ayuntamiento de Gibraleón, su pueblo. Aquí dirigió durante más de una década el Coro Rociero, dejando grabados varios discos.

Manolo es un gran tipo, persona amable, cordial, empático, con alto sentido de la amistad, flamenco, rociero, innovador, positivo, comprometido... Vamos, lo que por esta tierra llamamos muy "güenagente".

En el Rocío

Recuerdo que con motivo del X Aniversario del diario Huelva Información, le pedí que le hiciera unas sevillanas al periódico para celebrar tal acontecimiento. A los pocos días se presentó en mi despacho para traerlas ya compuestas, y además cantándonosla a los que allí estábamos.Obviamente se grabaron las mismas en una cinta de cassette y en disco LP de vinilo.

El estribillo decía así:

"Día tras día después de 10 años la misma ilusión / así se escribe la historia de mi Huelva Información"

Muchas vivencias las vividas con este "rabillo de lagartija" al que ya se le veían maneras de gran periodista y músico a finales de los principio de los años 90.

Cuando contacto con nuestro protagonista de hoy lo primero que hacemos es ponemos al día de cómo nos ha tratado la vida en los últimos 20 años, vamos, desde que no coincidíamos. La verdad es que no podemos quejarnos, pues ambos hemos hecho lo que nos gustaba profesionalmente, lo cual no es fácil.

Pues bien, una vez que ya conocen a nuestro protagonista un poquito más, entramos en faena.

P. - ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo a nivel musical?

R. - Creo que el fenómeno de la globalización hace que todo suene un poco igual. La base de reguetón ha dominado -y sigue haciéndolo- las listas de éxito casi como una "dictadura". En cuanto al flamenco, que me importa más, con artistas como Arcángel, Argentina o Rocío Márquez, por citar sólo tres ejemplos, es distinto: la calidad está asegurada. Las sevillanas son otra cosa: tenemos que esperar que el viento vuelva a soplar favorable.

P. - ¿La mejor y peor decisión de tu vida?

R. - La mejor, sin ninguna duda, casarme con África, mi esposa. La peor... Ahora mismo no la recuerdo, jeje...

P. - ¿Qué haces en la actualidad?

R.- Estrenamos en el Festival de Cine de Sevilla "Las Bestias del Romero", un largometraje documental producido por Rebellious Words Cine cuya versión cortometraje, titulada "Berrocal", fue seleccionada oficialmente en el pasado Festival Iberoamericano de Cine de Huelva, entre otras citas internacionales.

En el Festival de Sevilla

P. - ¿Cómo ha sido irte fuera de Huelva?

R. - En 2003 entré en Canal Sur, y hasta la fecha. La carrera profesional debía progresar y Sevilla era perfecta para ello. Para mi gusto, mejor que Madrid o Barcelona. Mucho mejor.

P. - ¿Qué significa para ti Huelva y Gibraleón?

R. - En Huelva nací y en Gibraleón me crié. Son, por tanto, mi TIERRA con mayúsculas.

P. - ¿Qué proyectos tienes cara al futuro?

R. - Empiezo a escribir un guión para la productora Rebellious Words Cine. Se trata de un falso documental con actores para hablar del momento tan raro que vivimos a distintos niveles: la post pandemia, el turismo salvaje... Y en medio de todo eso, la figura de nuestro admirado Paco Palacios, "El PALI"... ¡A ver si convenzo a mis queridos productores, Santi Martínez-Vares y Fernando Matres!...

P, - ¿Qué te indujo dedicarte a la música y qué significa para ti?

R. - Mi padre era cantaor de flamenco, su guitarrista era Manolo de Brenes y la bailaora del cuadro era Pilarín Tavira. Esa fue la herencia que me dejó. Luego tuve de maestro de guitarra a Juan Carlos Romero. Pronto conocí a artistas tan admirados como Pepe Roca o Juanini, de los Marismeños... Así era fácil aprender. Para mí, la vida sin música sería un ensayo para la muerte, como dice Serrat.

Manolo Correa siempre con su guitarra

P. - ¿Cuáles son los temas que has compuestos que guardas con más cariño?

R. - El más conocido a nivel popular es "Vente a Razones", esa sevillana que empieza: "Dicen que tus esquinas las ronda el viento", con música de Juanini... Poco después escribí otra sevillana para Los Marismeños que también caló mucho: "Olas de la mar en calma, tiene mi Huelva un quejío", con música de Arcángel. Nombro estos dos por más conocidos, pero a todos les tengo cariño, lógicamente.

P. - ¿Qué recuerdos guardas de los coros rocieros en los que participaste?

R. - Yo sólo he pertenecido al de Gibraleón, primero bajo la dirección de Roque Pavón y luego haciéndome cargo yo. Ahí he crecido y he aprendido. Aún hoy nos reunimos y sólo con mirarnos, mujeres y hombres del coro, cantamos como si no hubieran pasado los años. Eso es muy grande. El recuerdo, como es natural, es muy muy grato.

En el coro de Gibraleón

P. - ¿Qué entiendes que necesita Huelva para progresar más adecuadamente?

R. - Mentalidad abierta y ganadora. Tenemos la materia prima: clima, gastronomía, sierra, campo, mar, folclore... Quizás tengamos que usar más el ingenio para buscar medios -ya que nos los niegan- con los que conseguir objetivos.

P. - ¿Piensas volver a Huelva?

R. - Realmente nunca me he ido. Estoy al lado y vengo mucho a Huelva. Yo no veo fronteras entre Sevilla y Huelva. Si las hay, desde luego, son absurdas.

P. - ¿Qué recuerdos guardas de tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. - Mi niñez se reparte entre el Palo Dulce de Gibraleón y el Molino de la Vega de Huelva. Esas calles enmarcan los recuerdos: todo el día jugando a la pelota, jeje... Yo soñaba ser de mayor algo muy parecido a lo que soy ¡No veas qué suerte he tenido, José Luis!

P. - ¿Qué consejos te han dado tus padres y qué no olvidas ?

R. - Ir por derecho. Luego saldrá la cosa como salga, pero ir siempre por derecho.

P. - ¿Cuáles son tus aficiones preferidas y a qué dedicas el tiempo libre?

R, - La música. La guitarra. He vuelto a componer después de muchos años. El maestro Aurelio Verde me ha dado letras suyas y... ¿Quién se niega ante el autor de "Solano de la Marismas" o "El Embarque del Ganado", entre otras muchas obras maestras? También he retomado la equitación, después de más de 20 años. Lo mismo que con la guitarra, soy un jinete "mu malo", pero no me rindo, jeje... Ahora tengo los mejores maestros posibles, Javier Sastre y María Luisa Leiva, del club Caminos y Era.

En la entrega de premios sevillanas

P. - ¿Con qué personaje te gustaría compartir una cena y qué le preguntarías?

R. - Con Paco Toronjo y Groucho Marx. Sólo les preguntaría qué van a tomar. Obviamente, el resto sería disfrutar escuchándoles.

P. - ¿Quiénes son tus referentes personales y profesionales?

R.- Mi hermano Ramón Ignacio. Y luego Juan Angona, en la literatura, y Pablo Sycet, en las artes, ambos de Gibraleón.

P. - ¿De qué te arrepientes?

R. - Del daño que haya podido provocar, normalmente sin querer.

P. - ¿Dedicas mucho tiempo a las redes sociales?

R, - Personalmente, ni un minuto. Profesionalmente, sólo el imprescindible.

P. - ¿Cuántas cosas barrerías de este mundo?

R. - Del mundo muchas. De España tres: la intolerancia con la libertad del otro, el desprecio ante el éxito ajeno y ¡lo que corre la gente con los coches!

Manolo, ha sido, como siempre, una auténtica gozada este ratito de cháchara que hemos mantenido. Te veo fenomenal y me sigues recordando a ese jovencito alegre, divertido, inquieto, con ilusiones, que desprendía buen rollo... al que conocí hace más de 3 décadas.

Eres un auténtico fenómeno y es un lujo tenerte como amigo.