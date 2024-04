Juvenal Edjogo: "Fui un jugador importante para Marcelino"

Con Juvenal Edjogo-Owono Montalbán siempre tuve una buena sintonía, por lo que puedo decir que me resultó un tipo agradable, cordial, comprometido con el club más antiguo de España, buen compañero, de amplia sonrisa, aficionado al mundo del toro, que incluso le gustaba dar algunos pases en tentaderos.

Nuestro protagonista de hoy nació en Sabadell, y hace poco menos de un mes cumplió sus 45 abriles. Hijo de ecuatoguineano y madre andaluza, de Granada, Juvenal fue internacional absoluto con la selección de Guinea Ecuatorial durante doce años, llegando a ser su capitán en numerosas ocasiones.

Juvenal se formó en las categorías inferiores del RCD Espanyol y su carrera como futbolista ha sido destacada, llegando a jugar como profesional en muchos equipos como Levante UD, Espanyol, Racing de Santander, Club Deportivo Castellón, Deportivo Alavés, equipo con el que consiguió el ascenso a Primera división, ascenso que repitió en la temporada 2005-06 con el Recreativo de Huelva de Marcelino García Toral. Posteriormente, pasó por el Club Deportivo Tenerife, Cartagena, Sabadell FC, UE Cornellá y colgar las botas en el Santa Coloma.

Juvenal Egjogo

Está haciendo ahora sus pinitos como entrenador y, en la actualidad, es comentarista-analista en Gol Tv, donde deja constancia de su sapiencia futbolística.

Con compañeros de Gol Tv

Una vez hecha la presentación de Juvenal, entramos en faena con la entrevista, que ha resultado de lo más entrañable, vamos, tal y como es nuestro invitado de hoy:

P. - ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo en el mundo del fútbol?

R. - No es una situación agradable todo lo que se está generando en esa relación jugador-aficionado. Hay la sensación de que al estadio, y en las redes sociales, se puede decir de todo y faltar al respeto por el mero hecho que seas aficionado, y eso no está nada perseguido.

P. - ¿Cuál es la mejor decisión de tu vida?

R. - La mejor decisión seguramente fuera aceptar la llamada de la Selección Nacional de Guinea Ecuatorial, país de nacimiento de mi padre, ya que llegó en un momento de mi carrera donde no estaba siendo muy feliz, y eso me sirvió de estimulo. Además, me ofreció la oportunidad de jugar dos copas de África y varias fases de clasificación a mundiales.

P. - ¿Qué haces en la actualidad?

R. - Actualmente soy entrenador de un equipo de la Kings Keague, concretamente Porcinos FC, equipo que preside Ibai Llanos. Tengo un canal de Twitch donde hago streaming hablando de todo lo relacionado con el fútbol y también trabajo como analista en Gol TV.

Porcinos FC

P. - ¿Qué recuerdos guardas de tus años en Huelva?

R. - Tengo un recuerdo inmejorable, ya que pude disfrutar de una maravillosa ciudad y sus pueblos, y en lo deportivo fueron dos temporadas históricas, el ascenso a primera división y un noveno puesto en la siguiente temporada, la mejor del Decano en toda su historia.

P. - ¿Qué significó para ti el Recreativo?

R. - Bueno, mi llegada al Recre fué un poco precipitada, ya que yo estaba en el Deportivo Alavés pero veía que no iba a tener muchos minutos en primera, pero recibí la propuesta del Recre y no me lo pensé. En lo deportivo, sobre todo el primer año, fui un jugador importante para Marcelino, y con eso me quedo.

P. - ¿Qué proyectos tienes cara al futuro?

R. - Sigo y seguiré ligado al fútbol, especialmente en los medios de comunicación como analista y narrando partidos de la Liga, que es lo que más me gusta.

En el área técnica

P - ¿Qué te indujo a dedicarte al mundo del fútbol?

R. -La verdad es que no sabría decirte, desde muy pequeño me atrajo el fútbol, seguramente por tener un hermano mayor que ya jugaba, y desde ahí empecé como casi todos los chicos jóvenes.

P. - ¿Cuáles han sido los entrenadores que más te han marcado?

R. - Bueno, he tenido muchos entrenadores y muy buenos. Otros no tan buenos, pero que también me han enseñado cosas que me han servido para el futuro. Destacaría como los mejores quizás a Lluis Carreras, Marcelino García Toral y Javi Clemente.

P. - ¿Tus ídolos futbolísticos, cuáles son?

R. - Deportivamente hablando me gustaba muchísimo cuando era un niño ver jugar a Laudrup, luego más adulto me fijaba mucho en Juan Carlos Valerón, y de una época más reciente admiraba la forma de jugar de Andrés Iniesta.

P. - ¿Cuál sería tu once ideal de compañeros con los que hayas jugado?

R. - Ricardo, como portero; en defensa, Jesús Galván, Dani Jarque, Oscar Téllez y Carreras; en medio campo, Emilio Viqueira, Iván de La Peña y Roger García; en punta, Antonio Valencia, Javi Guerrero e Ikechuku Uche.

En su paso por el Recreativo de Huelva

P. - ¿Piensas volver por Huelva?

P. - Tengo varios amigos pendientes de visitar por Huelva y Ayamonte.

P. - ¿Qué recuerdos guardas de tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R, - Yo fui un niño muy feliz siempre con mi balón en los pies, y creo que desde entonces tuve la convicción de ser futbolista profesional.

P. - ¿Qué consejos te dieron tus padres y no olvidas?

R.- Mis padres siempre me inculcaron la cultura del esfuerzo y que nada se consigue sin sufrir.

P.- ¿A qué dedicas el tiempo libre?

R.- Ahora mi tiempo libre lo dedico a estar con mi familia, a jugar a Padel y Golf, que son mis deportes favoritos actualmente.

Jugando al paddle

P. - ¿Con qué personaje te gustaría cenar y qué le preguntarías?

R.- Me gustaría con varios pero creo que Barack Obama y Tiger Woods. Las preguntas ya surgirían.

P. - ¿Quiénes son tus referentes?

R.- Mis referentes son cualquiera que a base de mucho esfuerzo y dedicación han conseguido tener éxito en la vida.

P. - ¿De qué te arrepientes?

R.- Seguramente de alguna decisión deportiva que tomé de forma precipitada y con el tiempo me di cuenta que debía haber sido más paciente.

P. - ¿Dedicas mucho tiempo a las redes sociales?

R.- Sí, bastante tiempo, especialmente a Twitter, pues me gusta estar al día.

P. - ¿Cuántas cosas barrerías del fútbol?

R.- Obviamente la violencia en cualquiera de sus modalidades (racismo, violencia verbal, etc), y la falsedad en algunas ocasiones.

P. - ¿Cómo ha sido dedicarte a los medios de comunicación?

R.- José Luis, como tu bien sabes, es muy emocionante y siempre me he sentido cómodo porque es un mundo que conozco, y por eso me siento seguro.

Como analista deportivo

P. - Por último, ¿entiendes a los antitaurinos?

R.- Yo entiendo a todo el mundo, pero sobre todo lo que más valoro y respeto es que todo el mundo respete la actividad de todo el mundo, y luego se puede estar más o menos de acuerdo, pero siempre con respeto.

Juve, ha sido, como siempre, un lujazo y una gozada echar un ratito de charla contigo. Como no podía ser de otra manera, te deseo todos los éxitos del mundo.

Te veo feliz, contento y, desde luego, con ese optimismo del que siempre has hecho gala a lo largo de tu vida.

Ya sabes, si te acercas por Huelva no olvides llamarme, que volveremos a tomarnos juntos un marisquito en La Ría.