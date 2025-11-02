Juan Jesús, promociona en Huelva su nuevo single "Inseparables"

Hace unos días ha estado por Huelva el artista cordobés de Palma del Río, Juan Jesús, quién comienzó en la música hace 9 años, haciendo sus primeros conciertos en bares, ferias y eventos privados.

En 2022 compone y graba, en colaboración con el onubense Maki y Saray Jiménez "Beber", consiguiendo así un impulso a su carrera que le hace empezar a lanzar sus primeras canciones como: "Ángel de la guarda", "El Regalo" "Mi Luz", consiguiendo más de 100 millones de visualizaciones en videos con estos audios en la plataforma TikTok siendo audios populares.

Durante este tiempo ha podido compartir cartel con artistas como Rasel, Nyno Vargas, Joana Santos, Moncho Chavea, Original Elías o Barroso entre otros, así como ser telonero de Antonio José, La Húngara, El Canijo de Jerez y ser 3 veces telonero de Camela.

En este 2025, ha lanzado 3 canciones, "Perros de la Noche", "Olvídame’’, junto al famoso TikToker y artista Manuel Jiménez, y "Amor Pecador’’, junto a Rubén Martín, hijo de Dioni, componente del reconocido dúo ‘Camela’.

El 17 de octubre ha puesto en el mercado su nuevo trabajo, con la canción ‘Inseparables’. Un tema que hace referencia a la importancia de amarse uno mismo para saber amar, teniendo muy presente la salud mental. Esta propuesta fusiona sonidos del Flamenco pop con el Rock andaluz, consiguiendo así un sonido personal bastante enérgico y emotivo a la vez. La producción está realizada por Joaquín Garzón, que acumula a sus espaldas varios éxitos a nivel nacional e internacional, las guitarras flamencas de Sergio Gallardo y las eléctricas grabadas por Marcial Gavira.

Enhorabuena y mucho éxito