Guillermo Prieto: "Lo más importante a la hora de hacer deporte es disfrutar"

Cuando me pongo en contacto con Guille para proponerle realizar esta entrevista no lo duda, acepta, y este es el resultado de una un ratito ameno, entretenido e interesante de charla.

P. - ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo en el deporte en general?

R. - El deporte, en la actualidad, creo que tiene una tendencia muy buena, cada vez veo que más personas le dan a la salud la importancia que se merece e incorporan en su rutina ese ratillo para uno mismo donde cuidarse y disfrutar.

La sociedad ahora mismo no ayuda a esto, se prima la inmediatez y estilo de vida poco activo, pero para algo estamos los entrenadores y figuras dentro del mundo del deporte, debemos promover aquello que nos apasiona, el deporte.

Cuando una persona me dice que no le gusta hacer deporte me recuerda cuando hace unos años yo mismo decía que no me gustaba leer, y mi madre siempre me decía “eso es porque no has encontrado todavía un libro que te guste”. La verdad que pensaba que estaba loca, pero como siempre, acabó teniendo razón, y hasta que no encontré el tipo de libro que me gustaba no empecé a leer. Pues con el deporte pasa prácticamente lo mismo, hay mil maneras de practicarlo y es cuestión de ir probando hasta encontrar aquel que te guste, porque lo más importante a la hora de hacer deporte es disfrutar.

Guillermo Prieto

P. - ¿Cuál es la mejor y peor decisión de tu vida?

R. - Es una pregunta difícil, no sabría decirte si ha habido decisiones tan determinantes en mi vida. De hecho, no creo que existan decisiones mejores o peores, creo que existen decisiones, y lo más importante es tomarlas porque es entonces cuando tienes dos opciones, acertar o aprender. A día de hoy, la persona que soy se ha construido a base de muchas decisiones “sin importancia” que poco a poco me han ido formando como persona.

P. - ¿Podrías vivir sin teléfono móvil?

R. - Me encantaría decir que si, de hecho, disfruto mucho cuando puedo estar en sitios sin cobertura, desconectado del mundo y disfrutando del presente. Pero, vivimos en un mundo en el que estar conectado es muy importante, tanto personal como profesionalmente, aunque si es cierto que en mi día a día trato de usarlo lo menos posible, haciendo un uso responsable.

P. - ¿Qué proyectos tienes cara al futuro?

R. - Ahora estoy en una etapa de mi vida en la que me encanta crear y tengo bastantes proyectos entre manos, pero el más importantes es un Podcast que tengo con 2 amigos, Ale y Mario, que se llama INQUIETO, en que tenemos el objetivo de aprender y saciar nuestro interés sobre aquellos temas que nos llamen la atención sin perder la curiosidad de cuando éramos niños. Entre algunas de las personas con las que hemos tenido el placer de charlar están un reportero de guerra, un biólogo o una psicóloga entre otros y esperamos que en un futuro este proyecto nos traiga muchas alegrías.

Con sus amigos Ale y Mario

P. - ¿Qué te indujo dedicarte al mundo del deporte?

R. - El amor que tengo por el deporte viene en gran parte de mi padre. De pequeño muchas veces pensaba que estaba loco cuando se levantaba temprano para salir a correr, y a día de hoy soy yo quien se levanta temprano para poder ir a entrenar al gimnasio. Desde pequeño me ha gustado y he practicado todo tipo de deporte, desde el fútbol al powerlifting. Siempre lo he tenido como una vía de escape, un momento donde todo lo demás se para, disfruto de mí mismo y del entorno que genera.

P. - ¿Qué tiene de apasionante tu profesión?

R. - Lo que más me llena es poder ayudar a las personas a tener una vida mejor y ser más felices. Es muy gratificante cuando una persona acude a ti por un problema que le impide tener una buena calidad de vida y, tras un tiempo trabajando juntos, es capaz de realizar cosas que antes no era capaz o le ha desaparecido ese dolor que le impedía disfrutar en su día a día. Esto termina haciendo que la personas sean más felices, y regalar felicidad es de las cosas más gratificantes de esta vida.

P. - ¿Qué significa para ti Huelva?

R. - Huelva es para mí un paraíso, mi hogar desde que soy pequeño, un lugar lleno de paz desde la Sierra de Aracena hasta la costa de Punta Umbría. Me he criado aquí y, aunque tengo ganas de conocer mundo, no dudo que más temprano que tarde acabaré volviendo, vaya a donde vaya.

P. - ¿Qué recuerdos guardas de tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. - Recuerdo mi niñez como una etapa muy feliz en la que el deporte siempre ha tenido un papel principal. Esas tardes interminables de fútbol con los amigos y esos momentos con mis padres en los que disfrutaba de la paz y tranquilidad que aporta la Sierra de Aracena, recorriendo caminos y senderos preciosos, aprovechando esas hojas de otoño que caían al suelo para hacer mis primeros rehiletes.

De pequeño tenía el típico sueño de ser futbolista, aunque rápido fue cambiando, soy un chico inquieto y por eso mi sueño iba un poco por etapas, en función de lo que me iba gustando. A día de hoy, tampoco tengo un sueño fijo, sino que voy centrándome en aquello que me llena y me hace feliz, creo que es el objetivo principal de este vida. Si tuviese que decir cual es mi sueño o que quiero ser de mayor diría que de mayor quiero ser una persona feliz.

P. - ¿Cuáles son los mejores momentos que has vivido con el deporte?

R. - Pues diría que el momento que recuerdo con más cariño fue en Julio del 2022, cuando debute en una competición de powerlifting. Me había llevado cerca de un año lesionado de la espalda y cadera, lo que me impedía practicar y disfrutar este deporte al 100%. Ese día vi como todo ese trabajo había merecido la pena, tuve el apoyo de mi familia y lo recuerdo como un día muy emocionante. Si tuviera que destacar algo sería que la noche antes de dormir, mi hermana pequeña se me acercó y me dijo: “Guille, no importa como lo hagas mañana, yo voy a estar orgullosa de ti igual” y me dio un abrazo de lo que no se te olvidan. Al día siguiente, todo fue genial y conseguí la medalla de bronce y me clasifiqué para el campeonato de España.

Con su padre

P. - ¿Con qué personaje te gustaría compartir una cena y que le preguntarías?

R. - Difícil pregunta, aunque creo que me decantaría por Sergio Beguería. Es un chaval joven que se dedica a subir contenido en internet, tiene una marca personal muy potente, amante del progreso, el aprendizaje y de la creación de multitud de proyectos. Creo que una persona con ambición y ganas de mejorar cada día en la que me veo muy reflejada, seguro que aprendería mucho de él compartiendo una cena. Si tuviera que hacerle una pregunta en concreto probablemente sería que: ¿En que piensas cuando llegan esos momentos difíciles en lo que entran ganas de tirar la toalla?

P.- ¿Quiénes son tus referentes personales y profesionales?

R. - Pues diría que al igual que mucha gente mis padres, tengo una admiración absoluta hacia ellos, les debo todo en esta vida. Se han esforzado como nadie para que no me falta nada, su forma de ver la vida y su actitud ante los obstáculos que nos pone la vida siempre ha sido un ejemplo para mí.

Su familia

Con sus hermanos

Por otro lado, a nivel profesional mi amigo Javier Vázquez, y mi jefe actualmente. Admiro todos sus conocimientos dentro del mundo del entrenamiento y la salud, además de la manera de afrontar los problemas en esta vida, siempre su sonrisa impenetrable y contagiosa, donde siempre sabe verle el lado positivo a las cosas

P. - ¿De qué te arrepientes?

R. - Aunque puede sonar un tópico, no me arrepiento de nada, todas y cada una de las decisiones que he tomado me ha llevado a ser la persona que soy hoy en día y a aprender lo que se. Todo pasa por algo y de cada una de las cosas que nos pasan se puede mejorar.

Guille, ha sido un placer y una gozada echar este ratito de charla contigo, me alegro mucho que disfrutes con tu trabajo y que contribuyas a hacer felices a otras personas.