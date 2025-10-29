Gerardo Macías triunfando en Tenerife

El pasado fin de semana ha tenido lugar la presentación de la serie de libros "Días de Cómics", con artículos de Gerardo Macías Prieto, en Santa Cruz Cómic, el Salón del Cómic de la capital tinerfeña, con un lleno total en el salón de actos.

Aspecto de la sala tinerfeña

Gerardo Macías fue presentado por Patricio García Ducha, miembro de la organización de Santa Cruz Cómic, quien hizo una semblanza del onubense, destacando los personajes de cómic que creó junto a sus hermanos, Marco y Ciro: Copper Girl y Biblos, Superhéroe de Biblioteca.

Caricatura que le regalaron a Gerardo Macías

Matraca Ediciones recopila hasta el momento en tres volúmenes, aunque es obra abierta, la página "Días de Cómics", que Gerardo Macías escribe para diversas cabeceras periodísticas del Grupo Joly, desde julio de 2016 hasta la fecha. Con ilustraciones de Rebote y con periodicidad anual, la colección completa en orden cronológico todas las columnas que componen la serie. Los tres libros publicados hasta la fecha llevan prólogos del poeta Luis Alberto de Cuenca y del director del diario Huelva Información Javier Ronchel, entre otros.

Gerardo Macías recibiendo su caricatura

El evento contó con autores nacionales como Miguel Ángel Martín, Marika Vila, Pepe Farruqo, Cristina Durán, Rafael Vaquer y Juan Álvarez & Jorge G, entre otros. Asimismo, Santa Cruz Cómic 2025 hizo un gran homenaje a Manuel Darias, crítico de cómics del Diario de Avisos. Por ello, se inauguró la Casa de la Historieta Manuel Darias.