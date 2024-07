Gente que no olvidan Huelva

Ese es el caso del que fuera entrenador del Recreativo de Huelva Joaquín Caparrós, el míster que sacó del pozo de la segunda división B al conjunto albiazul, además de ser unos de los artífice de meter en vena la Recremanía a los onubenses en esos momentos.

Pues bien, el uterano, desde hace casi tres décadas, no ha dejado de estar vinculado a nuestra provincia, de hecho tiene una vivienda en Punta Umbría donde acude habitualmente a lo largo del año, y desde luego la etapa estival siempre es fácil verlo por dicha localidad costera.

Este pasado fin de semana ha coincidido con el presidente de la asociación de hostelería de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), Rafael Acevedo Díaz, quien estaba con su encantadora esposa, Nieves García, y la hija de ambos, Manuela Acevedo. Como no podía ser de otra manera, estuvieron hablando del Recreativo de Huelva y especialmente de los buenos ratos que se pasaban en el restaurante "Abuelo Manué", punto de encuentro después de los programas de "La Tertulia Recreativista".

Cico Orellana, Dimitri Rosu y Camacho Malo

➡️ Otra persona que llegó a Huelva a jugar al fútbol y, por ende, a dar muchas satisfacciones a la afición Recreativista, es el rumano Dimitri Rosu que, junto a su esposa, Mónica Verde, y sus dos hijas, Yasmin y Deborah, llegaron a nuestra capital hace 20 años. Cuando Rosu concluyó su contrato con el Decano decidieron establecer su vivienda habitual en El Portil, pues quedaron encantados con esta tierra, aparte de conectar muy bien con el carácter onubense.

La familia Rosu está ya muy hecha a esta tierra y, a pesar que Dimitri sigue vinculado al mundo del fútbol, ahora como entrenador, y por tanto tiene que cambiar de domicilio habitualmente, su familia sigue viviendo en nuestro litoral, muy integrada a la vida y costumbres de Huelva.

Rosu es, en actualidad, segundo entrenador del conjunto de Arabia Saudita, Damac Club, en la ciudad de Khamist Mushait, que milita en la máxima categoría de la liga profesional.

El rumano viene habitualmente a estar con su familia y amigos, que por cierto tiene un montonazo debido al carácter afable, cordial y alegre del que hace gala Rosu, por lo que cada vez que llega a nuestra provincia es fácil verlo de pesca o requerido por medios de comunicación para realizarle cualquier tipo de entrevista, como ha ocurrido en los últimos días donde fue entrevistado por el responsable de las redes sociales del Decano, donde el míster rumano me contaba que se había sentido muy cómodo, aparte de enterarse cual era el equipo que el consejo de administración quería para el trofeo Colombino, pero que al final no pudo ser.

Nosotros solemos vernos habitualmente cada vez que viene por El Portil. El día antes de partir a comenzar la pretemporada en tierras árabes, nos reunimos para desayunar en el Bar La Paraita, que dirige Cico Orellana, y me contaba que hace unas fechas había estado con los chavales que han acudido a las escuelas de verano que organiza el At. Onubense, y que preside Chiqui Romero, y que se lo había pasado en grande charlando con los chavales, lo cual es muy gratificante.

Obviamente, como cada temporada, también pasó por La Tertulia Recreativista, donde coincidió con el consejero del Decano, Antonio Manuel Carrasco.

Aunque el rumano está muy contento con su actual Club, con quien tiene de momento una temporada más de contrato, vería con muy buenos ojos recibir alguna oferta de algún equipo español. Sin lugar a duda, experiencia tiene hasta para regalar, pues lleva 16 temporadas consecutivas sentado en banquillos de distintos equipos, tanto de primer como de segundo entrenador, incluso dos campañas estuvo como máximo responsable de la selección sub 19 de Rumanía.

María Bahamonde y Manuel Alfonso Peláez

➡️ Para cerrar esta crónica social comentar que gente de Huelva que han viajado durante mucho tiempo por distintos poblaciones, tanto nacionales como internacionales, también se han buscado la "maña" para volver a la tierra que lo vio nacer. Me estoy refiriendo a Manuel Alfonso Peláez, con el que hacía mucho tiempo que no coincidía, pues ha estado últimamente por Zaragoza y León, pero ha realizado y aprobado unas oposiciones en Renfe y ha podido volver a esta tierra y estar cerca de su gente y, como no, de su Virgen del Rocío.

Manu, que es como le conocemos los amigos, me presentó a María Bahamonde, una chica de lo más agradable y cordial que se ha criado en el mismo barrio que él y que ha sido ahora cuando se han "ennoviado", viendo a la parejita de lo más enamorada.

Que seáis muy felices es mi deseo.