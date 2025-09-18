Fútbol, flamenco y humor

✔️ Con motivo del primer partido de liga en la presente temporada del Recreativo de Huelva, en el estadio Nuevo Colombino, los aficionados albiazules acudieron en masa a presenciar el encuentro con la ilusión de ver ganar al conjunto onubense, especialmente por enfrentarse a un conjunto recién ascendido a la segunda RFEF., pero todo el gozo en un pozo, pues los cordobeses de Puente Genil arrancaron los tres puntos de un feudo que debería ser un fortín.

Un grupo de aficionados que acuden al palco de Pal Parking, como son los casos de Dani Robles, Goyo Arroyo, Manuel Jesús Alonso, Marco Antonio Camacho, Manuel Jesús Alonso jr, Antonio Alonso, Fernando Floro, Antonio Alonso jr., Ricardo Ruiz y José Luis Cavaco, al igual que la mayoría de los aficionados, salieron del estadio una mijita decepcionados, pues no se esperaban que los tres puntos en litigio se fueran lejos de Huelva, si bien es cierto que, aunque resignados, con la esperanza que en Estepona se vuelva a puntuar y que la victoria sonría al Decano.

Lucía Beltrán

✔️ Destacar ahora que la nueva voz del flamenco, o lo que es lo mismo Lucía Beltrán, actuará en la primera Bienal de Granada, donde hará un recorrido por los distintos palos del flamenco. La actuación será hoy jueves, a partir de las 19 horas, en el Centro Lorca de la ciudad de la Alhambra.

De igual forma, Lucia Beltrán recogerá, el día 16 de noviembre, el premio internacional del flamenco que se le entregará en Cádiz. Lo que está claro es que la artista onubense camina despacio en su carrera profesional, pero dejando huella por cualquier rincón de la geografía Española donde se sube a un escenario. Enhorabuena artistaza.

Marcos Arizmendi

✔️ Hace unos días he coincidido con el gran humorista onubense Marcos Arizmendi, quién se encuentra muy ilusionado con la actuación que va a llevar a cabo en el Gran Teatro de Huelva el próximo día 25 de octubre.

Tiene una serie de novedades que va a sorprender a cuantas personas acudan a la "Bombonera" y, desde luego, lo que deja claro es que las risas están aseguradas, como así viene sucediendo por los escenarios de media España. Y es que Marcos, está temporada, ha tenido un montonazo de actuaciones por toda la geografía nacional, con un gran éxito artístico y de público.

Me decía que la venta de entradas va a buen ritmo, pero que bueno será que los que quieran elegir las butacas mejores adquieran ya sus localidades en entradas.huelva.es.

Enhorabuena Marcos.