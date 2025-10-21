Fernando Silva apostó hace más de tres décadas por La Tertulia Recreativista

➡️ Hace unos días he tenido la alegria de poder saludar al que fuera director de la Cadena Cope, por los años 90, Fernando Silva, que fue quién confió en mi para darme la oportunidad de iniciar la Tertulia Recreativista, que empezó su singladura en radio, antes de pasar a televisión, dos años después

Con Fernando hemos compartido unos aperitivos junto a Pepe León, que era en aquellas fechas el técnico de la emisora, el actual director de Cope, Nacho González, y Curro León, que también pasó por esta emisora como comercial.

Los recuerdos se nos fueron agolpando y la verdad es que hemos pasado un ratito de lo más entrañable.

Fernando, muchas gracias por haber confiado en un programa que ha acabado siendo un referente del deporte en Huelva, y el primero de este estilo en toda España.

Manu Suero

➡️ Manu Suero, quien fuera director de Huelva TV, es de esas personas de lo más polifacéticas que te puedes encontrar, y este pasado fin de semana lo hemos visto presentando la Gala del Deporte de Cartaya, donde se han premiado y reconocido a los deportistas más destacados y donde el periodista dejó constancia de su buen hacer a la hora de ser mantenedor de un evento. Enhorabuena campeón.

Alejandro Marañón , Domingo Martín y Manuel Novoa

➡️ En esta misma gala del Deporte tuve la oportunidad de conocer a Manuel Novoa, siendo Domingo Martín, vicepresidente de la Asociación Onubense de la Prensa Deportiva, quien me lo presentó en presencia del que fuera un excelente jugador de fútbol, Alejandro Marañón, que, por cierto, fue uno de los galardonados por su trayectoria deportiva.

Pues bien, Manuel me contaba el proyecto que tiene entre manos para el próximo verano a nivel deportivo, donde tiene previsto organizar una serie de eventos deportivos de primer nivel, con grandes figuras de distintas disciplinas, pero especialmente del mundo del fútbol. En principio no queremos desvelar mucho más, pues tenemos previsto una entrevista donde daremos todo lujo de detalles. Pero si les puedo adelantar que va a ser todo un pelotazo.

Diego Moro Saa

➡️ No tenía el gusto de conocer a Diego Moro Saa, un antiguo boxeador de Huelva que se anunciaba en los carteles como "Cano". Con motivo de la inauguración del primer museo de Huelva dedicado al mundo de las motos, que ha abierto Manolo García y Rosa Fernández, del moto club Rocío, he tenido el placer de compartir un ratito de charla con Diego, que empezó a hablarme del Recreativo, pero que terminamos haciéndolo del mundo del boxeo donde él era uno de los habituales en las veladas de los años 70, donde recordamos a ilustres púgiles de este deporte.

Pero lo que más me sorprendió es que en un momento de la conversación abrió su teléfono móvil y me enseñó una fotografía saludando al rey Juan Carlos I y otra dándole la mano igualmente a Franco, a los dos en el Palacio del Pardo, las imágenes eran de mayo de 1975, unos meses antes de morir el caudillo.

Me contaba que no fue por ningún mérito deportivo sino por unas mejoras que un grupo de personas realizaron en Lucena del Puerto y que fueron muy reconocidas a nivel nacional, y un ejemplo a seguir.

La verdad es que hablar con Diego es una auténtica gozada, pero eso sí, de momento está muy molesto con la campaña que está haciendo el Recreativo.