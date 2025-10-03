Fin de semana para acudir a la feria de la tapa de Huelva

Este jueves 2 de octubre, se ha dado el pistoletazo de salida de una nueva edición de la popular feria de la tapa de Huelva, que en esta ocasión ha sido situada en el terreno del antiguo Mercado del Carmen que, según se ha anunciado, es la última vez que se lleve a cabo en este recinto, pues en breves fechas se comenzarán las obras de la "plaza mayor".

Momento del corte de la cinta

Pilar Miranda, alcaldesa de Huelva, y Rafael Acevedo, presidente de "Bareca", fueron los encargados de cortar la cinta que daba por inaugurada la 24 edición de la feria de la tapa.

Pilar Miranda visitando uno de los stand

Dentro de un buen ambiente, tuvimos la oportunidad de charlar un ratito con Rafael Acevedo, mandamás de la Asociación Provincial de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Huelva que, junto a Fran Muñoz y Montse Borrero, dos de sus más eficientes responsables de la asociación, se mostraban muy satisfechos del inicio de esta feria que durante este fin de semana va a ser toda una explosión de sabores y júbilo, donde se podrá degustar una muestra de las tapas más en alza de nuestra provincia.

Stand Bar Los Maestres

De igual manera, y como no podía ser de otra forma, nos acercamos por el stand del Bar Los Maestres, donde su propietario, Antonio Maestre Barbosa, junto con Alejandro Ponce, Ely Ramírez y Javi López, no paraban de atender a los muchos visitantes que se acercaban a deleitarse con sus excelentes tapas, que Antonio ha elegido para competir con la intención de alzarse con el premio final.

Manuel Mazo, José M Saldaña y Jesús A. López

El vicepresidente de "Bareca", Manuel Mazo, no paraba de atender a los muchos invitados que se le acercaban para felicitarle por la organización del evento. Manuel no ha montado stand de su "Bodeguita La Ibérica", pero desde luego no ha parado de trabajar en pro de la organización. Manuel, en un momento de tranquilidad, charlaba con José Manuel Saldaña y Jesús Ángel López y disfrutaban de las buenas tapas.

Stand Restaurante Juan Hormigo

Juan Hormigo nos contaba que este verano ha dejado cerrado su restaurante en la Sierra de Huelva para llevar sus fogones Isla Cristina, y en uno de los hoteles más prestigioso de la antigua Higuerita. Ha dejado constancia del buen hacer gastronómico, teniendo sus platos una gran acogida por nativos y foráneos.

Destacar que los stands que conforman esta edición de la feria de la tapa, con sus respectivas propuestas gastronómicas, son los siguientes:

➡️ Restaurante Casa Galicia - Huelva: Tortilla de berenjenas / Tortilla de patatas y cebollas

➡️ Casa Lalo - Huelva: Bomba de queso crujiente con nueces / Mini burguer de buey

➡️ Bar Los Maestres - Huelva: Rosa picante / Solomillo de atún en su jugo

➡️ Dgústate - El Portil: Burrito de pollo / Donut de Pulled Pork

➡️ Asador La Bronce - Huelva: Arroz al señorito / Bombón de carrillera

➡️ Coma tapas y punto - Huelva: Gyozas de pollo y verduras / Arepa de chocos al triki-triki

➡️ Restaurante Juan Hormigo - Aracena: Repelo de atún al ajillo / Tronco de atún

➡️ Abacería La Abundancia - Huelva: Choco frito / Adobo frito

➡️ Rosalía la Ratona: Pan Bao de Puntillitas / Falso risotto de Gurullos

Aparte, fuera de concurso, hay stand de postres, mariscos e ibéricos.

Feliz fin de semana y que ustedes lo coman bien.