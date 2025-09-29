Fran Doblas rinde tributo homenaje a uno de los clásicos de la copla con su versión de “El Emigrante”

Fran Doblas, en el 2011, fue la primera figura masculina que gana el primer premio del programa de Canal Sur TV, "La Copla". A partir de ese momento, su carrera ha estado plagada de éxitos, habiendo compartido escenarios con los más grandes de panorama musical español.

Ahora tenemos nuevas noticias de Fran, que nos hace llegar un nuevo trabajo que estará disponible el 3 de octubre en plataformas digitales y YouTube.

El cantante sevillano de La Luisiana, reconocido como una de las voces más prometedoras del flamenco contemporáneo, regresa con un homenaje muy especial: su nuevo single “El Emigrante”. Con esta versión, el artista rinde tributo a uno de los clásicos más emblemáticos de la copla y la canción española. Interpretada con respeto, emoción y la fuerza que caracteriza a su voz, Doblas rescata la esencia de un género que forma parte de nuestra memoria colectiva, aportándole al mismo tiempo frescura y sensibilidad contemporánea.

“He querido cantar El Emigrante con todo el cariño y respeto del mundo, porque es una joya de nuestra música y un himno para tantas personas. Mi intención ha sido potenciar lo más valioso que tenemos: la copla y la canción española”, afirma Fran Doblas.

La producción de este tema ha cuidado cada detalle para mantener la raíz de la obra original, a la vez que resalta la identidad artística de Fran, consolidándolo como el galán de la copla del siglo XXI.

Para que nuestros lectores tengan un mayor conocimiento de nuestro invitado de hoy a esta sección, comentaremos que Fran Doblas (Francisco Manuel Doblas Delgado, La Luisiana, Sevilla, 1992) es uno de los nombres imprescindibles de la nueva generación de artistas de flamenco y copla. Su formación comenzó a los 16 años, junto al maestro malagueño Pedro Gordillo, y pronto obtuvo reconocimiento en certámenes andaluces, como el Primer Premio de Utrera, Alhaurín de la Torre o la prestigiosa Sartén de Oro de Écija.

En 2011, se convirtió en el primer hombre ganador del exitoso programa “Se llama Copla” de Canal Sur, iniciando una carrera que lo ha llevado por los principales teatros de Andalucía, Madrid, Cataluña y escenarios internacionales en Buenos Aires y Mar del Plata.

Su espectáculo, Soñando caminos (2014), agotó localidades en el Teatro Lope de Vega de Sevilla y, en 2016, su participación en La Voz (equipo de Alejandro Sanz, con el apoyo de José Mercé) lo consolidó como artista versátil y de gran proyección. Su interpretación de La gata bajo la lluvia conmovió al público y recibió el reconocimiento de Shaila Dúrcal.

Actualmente, Fran Doblas evoluciona hacia un sonido flamenco-pop de la mano del productor Miguel Linde (David Bisbal, Malú, Bustamante…), manteniendo la raíz del sur y adaptándola a la sensibilidad actual. Tras el éxito de su single Espérame, llega ahora “El Emigrante”, un homenaje con alma que reafirma su lugar en la música española.

Disponible en Spotify, Apple Music, YouTube y todas las plataformas digitales, Fran Doblas está dispuesto a llevar este tema que popularizó en los años 50/60 Juanito Valderrama, a las cotas más altas

Enhorabuena artistazo, pues la verdad es que has bordado esta interpretación de El Emigrante.