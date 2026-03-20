Emilio Millán, “El Marismeño”, vuelve con más fuerza

Es bonito comprobar que el artista onubense Emilio Millán "El Marismeño", después de un tiempo fuera de los escenarios, haya decidido volver a subirse de nuevo para dejar constancia del arte que lleva dentro.

Desde niño ya notaba en su ser la llamada del flamenco y su inclinación creativa dentro de este género.

A los 16 años, y en compañía de sus primos y amistades flamencas, crean el antiguo Coro de la Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Huelva, encabezándolo éste, como director, su primo Paco Millán.

Emilio Millán, “El Marismeño”

Posteriormente, en el año 1989, es requerido por el cuadro de cante de la Peña Flamenca de Huelva, donde lo apadrinaría su maestro en el fandango Paco Toronjo. Allí aprendería el recorrido del fandango de Huelva en sus más de 40 estilos diferentes, más estilos personales, y también los diferentes palos del flamenco en su amplia gama. En su querida peña flamenca se haría también saetero, de la mano de Rafael Jurado y Antonio García “El Brujo”, siendo este su cante preferido.

A nivel profesional comenzaría en el año 1992 debutando en el grupo rey de las sevillanas, las rumbas y fandangos: “Los Marismeños”, con sus correspondientes trabajos discográficos, giras nacionales, promociones en radio y televisión, al que pertenecería hasta el año 1995, siendo reconocida su aportación al grupo por sus características y facultades.

Emilio Millán, “El Marismeño”

En solitario, Emilio Millán “El Marismeño” se instalaría en Madrid, donde trabajaría durante 15 años en salas rocieras, fiestas, eventos. Posteriormente, Sevilla lo esperaba, donde pasaría otros seis años junto a su compañero Emilio Gutiérrez, formando el dúo Despacito. También trabajó en todo el litoral de la Costa del Sol durante varios años más. Su paso por Marbella supondría un gran salto internacional, actuando en países como: México, Francia, Croacia e Inglaterra.

En el año 2020 sacó el disco “No se puede remediar”, trabajándolo a nivel nacional. En 2022, puso en el mercado su álbum discográfico “La música del mar”.

Emilio Millán, “El Marismeño”

Hace unos días se ponía en contacto conmigo y me decía que quería contar unas cositas para sus seguidores, y contaba lo siguiente:

"Es una alegría inmensa cargada de satisfacción e ilusión para mí escribir estas lineas para comunicar a mis amigos, seguidores y público en general, que ya estoy bien de las cuerdas vocales y de la voz... Después de dos temporadas en tratamiento, quiero dar las gracias a mi doctor otorrinolaringólogo, José Manuel Roques Calamita, por mis sesiones y ejercicios terapéuticos con mi logopeda Manuel Sanchez, y agradecido también por las clases que di en la academia de voz de JoanVi, gracias a los cuales me he recuperado al 100% y puedo volver a cantar con la pasion y fuerza que siempre me ha caracterizado"

Emilio está ensayando de nuevo con sus músicos, el nuevo repertorio de Sevillanas, Rumbas y Fandangos de su espectáculo que lleva por título, "Otra vez mis ratos flamencos" para esta temporada de 2026 que se avecina, en su querida Peña Flamenca De Huelva, donde su presidente, Mario Garrido Cabeza, le ha prestado todo su apoyo de manera incondicional.

Emilio Millán, “El Marismeño”

De igual manera, El Marismeño se está poniendo en contacto con restaurantes, chiringuitos, terrazas, club náuticos, beach clubs, discotecas, bares de copas, casetas de feria, fiestas privadas, eventos en general, de pueblos de la provincia de Huelva, para intentar llegar a acuerdo y efectuar sus actuaciones en directo con guitarrista, percusionista y equipo de sonido, en dos pases de 45 minutos por actuación, donde Emilio espera le salga mucho trabajo en esta su tierra natal.

Emilio ha hecho público, asimismo, que su espectáculo: "Otra vez mis ratos flamencos", tiene el siguiente formato: una guitarra, una percusión, un equipo de sonido, un técnico de sonido y una voz, la de Emilio Millán " El Marismeño".

El repertorio será en un primer pase de 45 minutos:

1- Lágrimas negras (rumba)

2- Es mi Huelva por la ría (sevillana)

3- Procuro olvidarte (rumba)

4- Noche de bohemia y de ilusión. (rumba )

5- Tiene azúcar tu mirá (sevillana)

6- Déjate querer (rumba)

7- Mi camino comienza.(sevillana)

8- Corazón Loco (rumba)

9- Fandangos de Huelva (por Paco Toronjo)

10- Ná te pido, ná me debes (sevillana)

2 - Pase también de 45 minutos

1- Que Poderío (rumba)

2- Deja que te mire (sevillana)

3- Inevitable (rumba)

4- Debajo de la portada (sevillana)

5- La luna (rumba)

6- Levanta el vuelo (sevillana)

7- Vente a razones (sevillana)

8- Popurrí de rumbas.

9- Déjame quererte (sevillana)

10- Cantinero de Cuba (rumba)

Desde luego, le deseamos al artista onubense toda clase de éxitos y que tenga mucho trabajo, pues realmente se lo merece y lo necesita para dejar claro que está de nuevo dispuesto a dejar todo el arte que lleva dentro encima de los escenarios.

Para su caché y disponibilidad de fechas pueden ponerse en contacto con el propio Emilio, en el teléfono 634 68 24 20.

Emilio, te deseamos que Huelva y provincia cuente contigo.