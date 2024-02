Elías Luis Grao: "Mi referente profesional es Manolo Lama"

Hoy toca hablar de este profesional de la comunicación, especializado en radio y deportes, Elías Luis Grao, quien ha desarrollado su carrera como periodista como colaborador en Deporte y Ocio, CimaGamers y Bolcrove Games. Comenzó su etapa como locutor en Cadena Ser Costa de la Luz. Luego pasó a la Cadena COPE, donde participó como redactor, locutor y productor en El Partidazo, Tiempo de Juego y Deportes. Actualmente es editor en los programas Herrera en COPE y Mediodía COPE, en la emisora de Huelva. También es responsable de Deportes y colaborador en el programa "Cofrades", también contertulio en La Tertulia Recreativista.

A nivel personal, Elías es de esas personas que merece la pena tener cerca de uno, pues tiene un alto sentido de la amistad. Tipo amable, cordial, comprometido, solidario, empático, sincero, deportista, isleño por los cuatro costados... Vamos, lo que por esta tierra llamamos muy "güenagente"

Sus familiares me dicen que de pequeño era un auténtico "bichito", que nadie quería quedarse con él por la actividad que tenía, o lo que es lo mismo, no paraba de jugar, con una vitalidad que ni el Santo Job hubiese aguantado un día con Elías. Ahora es otra cosita.

De niño

Cuando le propongo echar un ratito de charla para entrevistarlo no lo duda, y con la amabilidad que le caracteriza acepta y empezamos así:

P. - ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. - Si hablamos de política, creo que estamos en un panorama donde prima el surrealismo. Se suceden disparates uno tras otro, a cada cuál más grande. Sinceramente, lo que me interesa es que nuestro gobierno autonómico luche por nosotros, enseñándole los dientes a quien haya que sacárselos.

Inevitablemente esto me hace pensar en la economía. No soy un experto macroeconómico, y Dios me libre de serlo, pero lo cierto es que hoy vivimos solo y exclusivamente para pagar. No tenemos margen de ahorro, no podemos comprar una casa, un coche, absolutamente nada. Los alquileres cada vez están más caros y todo sigue subiendo cada vez más. La situación se va haciendo cada vez más insostenible y esto va a pegar el petardazo por algún lado.

Y, por supuesto, no puedo dejarme en el tintero el asunto de la expropiación del Recreativo. El fallo del TSJA ha sido un varapalo para todos. Sinceramente, y el que me conoce lo sabe, lo esperaba y sabía que iba a ser contrario a los intereses del Recreativo de Huelva. Creo que finalmente PC se va a hacer con las suyas y el Ayuntamiento se va a ver obligado a sentarse a negociar. Quizás, el precio que se ponga encima de la mesa sea más elevado de los que algunos piensan. Aunque también creo que llegará una solución favorable a todo esto, tarde o temprano.

P. - ¿Cuál es la mejor y peor decisión que hayas tomado en tu vida?

R. - La mejor, haber regresado a Isla Cristina con una mano delante y otra detrás.

La peor, haberme dejado manipular por cierta persona. Casi me cuesta mi familia y mis amigos.

P. - ¿Podrías vivir sin teléfono móvil?

R. - Hubo una vez que me planteé seriamente volver al móvil no inteligente. Estuve a punto de dar el paso, pero finalmente no lo hice. Hoy en día es muy difícil vivir sin un smartphone. Por nuestra profesión creo que sería imposible.

P. - ¿Qué proyectos tienes cara al futuro?

R. - Tengo muchas cosas en mente. Si hablamos a nivel profesional me gustaría poder establecerme y hacer carrera en COPE Huelva. Llevo mucho tiempo dando tumbos y va siendo hora de echar raíces.

P. - ¿Qué te indujo dedicarte al periodismo?

R. - Nunca pensé en dedicarme al periodismo. Siempre quise ser policía, pero durante mi etapa de Bachillerato me di cuenta que dedicaba muchas horas de mi vida escuchando la radio deportiva, y decidí lanzarme.

P. - ¿En qué medio te sientes más cómodo?

R. - Sin lugar a dudas, en la radio. Aunque hay quien dice que la tele me sienta bien.

P. - ¿Qué tiene de apasionante tu profesión?

R. - Lo apasionante del periodismo es qué no sabes qué te va a deparar el día cuando te levantas por la mañana. Puedes tener planteada tu agenda de una manera y en un minuto puede pasar algo que te haga cambiarlo todo. Si a eso le sumas que eres el altavoz de la sociedad hace del periodismo una profesión increíble.

P. - ¿Qué noticia te gustaría dar en primicia?

R. - La noticia que más me gustaría dar sería el ascenso del Recreativo a Primera División. Pero como eso es imposible darlo en primicia creo que me gustaría poder anunciar un gran fichaje del nivel de Cristiano Ronaldo, Messi o Mbappé.

P, - ¿Qué entiendes que necesita Huelva para progresar más adecuadamente?

R. - Sin lugar a dudas, es necesario que Huelva cuente con las infraestructuras necesarias para poder progresar en los diferentes sectores en los que la provincia destaca, como puede ser el turismo. Aunque tener una clase política a la altura y que luche por el interés real de los onubenses no le vendría nada mal.

P. - ¿Qué significa para ti Isla Cristina y lo que más destacaría de ella?

R. - Para mí Isla Cristina significa paz y familia. He estado muchos años de mi vida fuera y siempre la he visto como mi refugio personal. Lo que más destacaría de mi pueblo, más allá de sus playas y su carnaval, es su gente. Creo que el carácter de los isleños es muy diferente al de resto de onubenses, sin menospreciar a nadie, que se me entienda. Somos muy reivindicativos y luchadores, al contrario de lo que mucha gente piensa.

P. - ¿Qué recuerdos de tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. - De mi niñez tengo muchos recuerdos. Quizás los que más se me vienen a la cabeza son los ratos que pasaba con mi abuelo Paco, el Porroche, como lo conocían en el pueblo, y con mi hermano.

Como he comentado anteriormente, siempre he soñado ser policía. Quizás sea una espinita que tenga siempre clavada.

P. - ¿Qué consejos te han dado tus padres y qué no olvidas?

R. - Desde muy pequeño mis padres me han dado muchos consejos, pero si me tengo que quedar con uno es con el siguiente: “nunca le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti”.

Imagen familiar

P. - ¿Cuáles son tus aficiones preferidas y a qué dedicas el tiempo libre?

R. - En este sentido no creo que vaya a inventar la rueda, soy bastante sencillo. Me gustan mucho los videojuegos y suelo invertir mucho tiempo en ellos. Por supuesto, me encanta escuchar la radio, pero también el fútbol -presenciarlo y jugarlo-, ver películas, series y leer de vez en cuando.

Entrevistando a Fermin

P. - ¿Con qué personaje te gustaría compartir una cena y qué le preguntarías?

R. - Es difícil elegir entre tanta gente con la que me gustaría poder compartir una cena, pero si tengo que elegir solo uno elegiría a Juan Carlos Aragón Becerra. No tendría ninguna pregunta en especial para él, simplemente me gustaría pasar un rato agradable con él. Creo que es un personaje del que podría haber aprendido un montón en muchos sentidos.

P. - ¿Quiénes son tus referentes personales y profesionales?

R. - Mis referentes personales son, sin dudarlo, mis padres. Lucharon mucho por sacarnos adelante, educarnos de la mejor de las maneras posible y por tener lo que tenemos ahora. Les estoy eternamente agradecido. Aunque se lo diga poco, creo que lo saben.

El día de su bautizo

Profesionalmente tengo muchos: Jesús Quintero, Iñaki Gabilondo… Pero si tuviera que elegir me quedaría con Manolo Lama. Ha sido a la persona que mayor derroche de profesionalidad le he visto hacer en mi vida. Es un trabajador incansable y tiene una cabeza impresionante. Además, es una persona de 10 y conmigo se portó como un señor en uno de los momentos más difíciles de mi vida.

Con Teresa Herrera

P. -¿De qué te arrepientes?

R. - De no haber podido estar en el sitio correcto en mayo de 2020.

Querido Elías, me has dejado muchas cosas que espero me cuentes en otra ocasión, por hoy ya está bien de preguntar. Vamos a tomarnos un aperitivo y a hablar de lo divino y lo humano.

Ha sido un lujazo y un gustazo este ratito de cháchara.

Un abrazote grande campeón.