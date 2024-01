Domingo Manguara: "No pierdo la esperanza de estar de nuevo con mis hermanos en los escenarios"

Ya tenía ganas que así sucediera y de echar un ratito de charla con este artistazo de nuestra tierra, y en cuanto me puse en contacto con él para ello, no lo dudó ni un momento, y con la amabilidad que le caracteriza aceptó. Pusimos día y hora y este es el resultado de una entrevista amena, entretenida, emotiva y llega de amistad.

P. - ¿Domingo, cómo ves la situación de la música en estos momentos?

R. - Se está viviendo una situación bien distinta a las de hace unos años. Las redes sociales han cambiado mucho la forma de transmitir el trabajo que realizamos los artistas.

Bien es verdad también, que ahora faltan autores con la grandeza e inspiración de antaño.

Domingo, en su HUelva

P. - ¿Cuántos años llevas cantando?

R. - A los 15 años comencé cantando "para atrás" en el Lazareto para el baile flamenco. Luego fui al coro de la Hermandad de Emigrantes con Joseli Carrión, donde luego entró Antonio y poco después Curro, hasta que fundamos Manguara.

P. - No sé si te aparecerá hablar de ello, pero me gustaría saber por qué os separasteis?

R. - La verdad es que fueron años de mucha lucha para llegar arriba, todo con gran esfuerzo, sin prácticamente ayuda, pero llegamos con mucho desgaste, fue una trayectoria dura para llegar.

Date cuenta que con Manguara fuimos de los últimos en entrar en el mercado como grupo en el boom de las sevillanas. Nos degastamos mucho en la lucha, murieron nuestros padres y la verdad es que hubo una especie de desajuste entre los tres, pues cada uno opinábamos de forma diferente y antes de que todo fuese a peor decidí tomarme un tiempo.

En una actuación

P. - ¿Volveréis otra vez a estar juntos en un escenario?

R. - Yo no pierdo la esperanza, pues creo que separarnos fue una equivocación. Mentes equivocadas y creo que en la vida todo se puede arreglar. Espero que la fórmula para unirnos florezca, pues somos hermanos, una familia y todo se puede arreglar.

P. - Recuerdo un programa en Canal Sur televisión, que mientras cantaban tus hermanos, te incorporaste tu a ellos y aquellos fue de lo más emotivo. Las lágrimas florecieron en ustedes tres. Pensé que ese día iba a ser el de la unión de nuevo. ¿Qué pasó?

R. - La verdad es que también me dio esa sensación. Cuando me llamó Miguel Moyares para hacer el programa, creí que se iba a arreglar todo, pero después, cuando terminó el mismo, podemos decir que no se alinearon los astros para que Manguara fueran otra vez los tres hermanos en los escenarios.

P. - Cambiemos de tercio, que dirían los taurinos. Domingo, te veo ahora cantando con más fuerza, vamos como nunca. ¿Es así?

R. - ¿Mira José Luis, tu que me has seguido desde mis inicios y me conoces bien, sabes que a mi lo que me gusta es cantar, me gusta el mundo del arte, reunirme con los artistas, con personas que saben hacer las cosas, lo cual me ha llevado a estar siempre fuerte, y... ahí ando, dando el callo. La verdad es que el público me ha acogido con mucho cariño.

En una portada

P. - Llevamos un rato hablando y no me has contado nada del espectáculo que vas a presentar en el Gran Teatro de Huelva y ese era el motivo de la entrevista. ¿Empezamos?

R. - Vamos al lío. Voy a presentar mi último trabajo titulado "Vivo sin prisa", el cual lo puse en el mercado una semana antes del Rocío del año pasado y como el disco todavía está fresco, pues vamos a seguir poniéndolo en valor. Para ello quiero que se disfrute de este trabajo, aquí, en Huelva y seguir con colaboraciones, que en este llevo una con "El Mani". Vamos a intentar pasarlo bien y recordar a muchas personas, unas que siguen con nosotros y otros que se han ido.

El espectáculo se va a llevar a cabo en el Gran Teatro de Huelva, el próximo día 22 de febrero, a partir de las 9 de la noche y las entradas que van a buen ritmo de ventas se pueden adquirir a través de

https://player.teleonuba.es/tertulia-recreativista/temporada-2023-2024/21

P. - Me ha dicho un pajarito que este día quieres homenajear a Manolo Millán "El Bola". ¿Estoy en lo cierto?

R. - Jajaja, como eres capitán. Manolo no sabe nada todavía, pero se lo voy a proponer, pues me encantaría. Para mi es un estandarte. Tenemos Huelva, el simpecado de Huelva y tenemos a Manolo "el Bola"

P. - Por cierto veo que no paras de mirar el teléfono ¿Podrías vivir sin móvil?

R. -La verdad es que es muy complicado.

Momento de felicidad

P. - ¿Lo mejor y peor de tu vida que es?

R. - Lo mejor es vivir día a día luchando por lo que hago y quiero y ello abarcarían muchísimas cosas.

Lo peor es estar siempre con las redes sociales, aunque hoy día con el tema promocional siempre estamos ahí pillados. No queda otra.

P. - ¿Con que personaje se te gustaría cenar?

R. - Sin lugar a dudas, ahora mismo con mi padre y mi madre. Volver a tenerlo ahora en torno a una mesa sería maravilloso.

Con Camacho Malo

P. - ¿Quiénes son tus referentes musicales?

R.- Los artistas por los que mi madre cantaba, Manolo Caracol, Vallejo, Juanito Valderrana, Antonio Molina... Mi padre también cantaba muy bien y desde luego Los Marismeños siempre me han llegado muchísimo.

P. - ¿Los temas preferidos de Manguara que más te han llenado cuáles son?

R. - Es muy difícil elegir, pero me gustan mucho los temas que nos daba Paco Millán, pero si te tengo que decir algunos, te diré que el tema que nos dieron los "Mellizos de San Juan" el titulado "Que me digan esta noche"; la de Paco Millán, "Si Huelva no es rociera" y el "Himno de Los Manguara", que nos hizo Miguel Moyares. Pero vamos a mi me gustan todas.

P. - ¿Te gustaría añadir algo más?

R. - Invita a todos los aficionados, que no dejen de asistir al concierto que voy a ofrecer el día 22 de febrero en el Gran Teatro de Huelva, pues se lo van a pasar fenomenal y desde luego darte las gracias José Luis, por tanto como has hecho y haces por los artistas de Huelva, pues siempre has estado promocionándonos.

Domingo, eres un auténtico fenómeno y me ha encantado este ratito de charla contigo, esperando y deseando que los astros se alineen y volvamos a ver de nuevo a Curro, Antonio y Domingo cantando juntos en los escenarios de España.