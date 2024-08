Daniel del Toro, Rafa Púas y José Luis Arizmendi protagonistas

➡️ El presidente de la Asociación "Huelva y sus fotógrafos", José Luis Arizmendi, con el que estuve de charla hace unos días, me contaba que su exposición fotográfica "Los toros desde el callejón" está teniendo una gran aceptación, especialmente para los aficionados al mundo de la fiesta nacional.

Son muchas las salas y poblaciones las que se están dirigiendo a Arizmendi para buscar fecha y que cuelgue sus obras. De momento, a partir del 1 de septiembre y hasta el 30 del mismo mes, será la localidad de Trigueros, en su teatro municipal, la que acoja esta exposición donde el artista recoge imágenes de los momentos más espectaculares de diestros y rejoneadores que han pasado por el coso de La Merced, desde el año 2015 al 2023.

En dichas capturas fotográficas se podrán disfrutar de las gotas de esencia que han derramado en el albero onubense, entre otros, diestros como David de Miranda, Miguel Angel Perera, Roca Rey, Pablo Aguado, Emilio Silvera, José Tomás... Y los rejoneadores, Paco Velázquez, Diego Ventura, Andrés Romero y la fémina Lea Vicent...

Como no puede ser de otra, le deseamos a José Luis y a su exposición que sigan teniendo el gran poder de convocatoria que ha tenido en otras poblaciones, teniendo que destacar que estás obras podrán ser visitadas durante todo el mes de septiembre, desde las 9 h. hasta las 21 h.

Rafael Púas en Constantina

➡️ Me ha hecho mucha ilusión que el Ayuntamiento de mi Constantina natal haya contratado para su popular y afamada feria de agosto a artistas de Huelva para sus conciertos.

De tal forma, el grupo "Calle Botica" y los artistas Sergio Contreras y Rafa Púas han dejado constancia de la gran calidad artística que poseen.

Personalmente, no he podido asistir este año a la feria, pero los muchos amigos que tengo allí me han hablado maravillas de ellos, donde sus conciertos han causado furor.

De forma especial, ha destacado, aparte de su trabajo encima del escenario, la cercanía de Rafa Púas, que después del concierto se quedó en Constantina disfrutando de la feria, pudiendo coincidir con Marisol Lara Nofuentes, que fue la presentadora de la gala a favor de ALCER, que se llevó a cabo hace dos meses en el Gran Teatro de Huelva, donde el artista onubense también actuó.

Rafa estuvo atendiendo a cuantas personas se acercaron para charlar y hacerse fotos con él, mostrando su cercanía. Una de ellas con Marisol, que estaba con su cuñada, Mari Carmen Pérez Velázquez, y Zaida, la hija de esta última, quienes inmortalizaron el momento.

La verdad, según me cuentan, es que las actuaciones fueron muy del agrado del público, al que hicieron participar de sus canciones, dejando una muy buena impresión, enhorabuena.

Daniel del Toro

➡️ Rafa Acevedo Díaz, presidente de la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías "BARECA", perteneciente a la Federación Onubense de Empresarios "FOE", con el que estuve charlando en el día de ayer, me comentaba que ya tienen pregonero para la edición de este año de la "Feria de la Tapa". Será el popular cocinero y comunicador gastronómico de Villalba del Alcor, Daniel del Toro, quien cuenta que su padre tenía una tienda típica de pueblo donde se vendía de todo, desde una bobina de hilo hasta un colchón… a la llamaban el Corte Inglés de Villalba; lo que le ha hecho estar en continuo trato con el público, pues se ha criado detrás de un mostrador y eso le ha hecho ser o tener una personalidad muy extrovertida y con don de gente.

Toda su infancia la pasó en Villalba del Alcor, tan feliz como puede ser un niño de los 70 viviendo y jugando en total libertad en un pueblo pequeño, pero con mucho encanto. De esta época, con respecto a la cocina, lo que más recuerda es cuando su madre se ponía a hacer croquetas, y a él le encantaba ayudarla a mover la bechamel y luego a liarla con las dos cucharas.

Para Daniel, un pilar importante en esto de la cocina ha sido su madre, recordando cuando en su casa, de pequeño, todos se quedaban viendo la tele en el sofá y ella siempre estaba en la cocina preparando la comida del día siguiente, aunque a Daniel la verdadera pasión por la cocina le aparece cuando va a Sevilla a estudiar Informática en la Universidad, yéndose a vivir con uno de sus hermanos a un piso de estudiantes. Desde ese momento hasta hoy no ha parado; es el cocinero de su casa.

Como comprobarán, se espera que su pregón esté lleno de anécdotas que, añadido al gracejo de Daniel, todas las personas que acudan al mismo, el próximo día 18 de septiembre, al salón de Plenos del Ayuntamiento de Huelva, se lo van a pasar en grande.

Sin lugar a dudas, todo un acierto de BARECA la elección del pregonero.

Destacar, por último, que la Feria de la tapa de Huelva, se va a llevar a cabo del 25 al 29 de Septiembre, en los terrenos del antiguo mercado del Carmen, que este año estará cubierto totalmente por una enorme carpa para evitar las inclemencias del tiempo, tanto del calor como de la lluvia.