Las croquetas de Rosalía la Ratona, ganadora de la Feria de la Tapa

En la nueva edición de la Feria de la Tapa de Huelva tuve la oportunidad de coincidir y charlar un ratito con la delegada de cultura, turismo y deporte de la Junta de Andalucía, Teresa Herrera, quien estaba acompañada por la diputada provincial Gracia María Baquero Delcán y el pregonero de este año de la Feria, Daniel del Toro.

Cuando me acerqué a saludarles estaban hablando de dos de los grandes embajadores que tiene Huelva para promocionar nuestra tierra, como son Carolina Marín y Manuel Carrasco, y lo cierto es que efectivamente es así como se demuestra cada vez que tienen la oportunidad de hacerlo en cualquier entrevista que le hacen u ocasiones donde se dirigen al público.

Como no podía ser de otra manera, disfrutaban de los ricos manjares que ofrecían los distintos stand de la Feria, no en vano, tanto Teresa Herrera como Gracia Baquero han formado parte del jurado junto a Adela Mora, teniente alcalde del ayuntamiento de Huelva y Carlos Mantis, como representante de la Caja Rural del Sur.

Grupo de trabajo de Rosalía la Ratona

➡️ El premio a la mejor tapa ha sido para el restaurante "Rosalía la Ratona" con sus exquisitas "croquetas de maridaje", que han tenido un gran éxito, por lo que su máximo responsable, Esteban García, estaba radiante de felicidad, la cual la compartía con su grupo de trabajo, Patricia Gómez, José González, Mayka García y Edison Santacruz.

Esteban contaba que con sus otras dos especialidades que ha presentado en este evento, como son el "Bao de Coxinita" y los "Nochis mejor que los Noquis" también estaba muy satisfecho, pues los comensales que se han acercado a su stand las han valorado muy positivamente, y desde luego, desde Diario de Huelva le felicitamos muy sinceramente

Pilar Armijo, Ceferino Marín y Nati Muñoz

➡️ Personalmente me ha hecho mucha ilusión el reencontrarme en el stand de Los Molinos, que dirige Ceferino Marín, Pilar Armijo y Nati Muñoz, con las cuales coincidí cuando hice el programa de la Tertulia Recreativista en Canal Luz televisión, donde ellas trabajaban en la residencia que existía en el mismo edificio y que dirigía Félix Belzunce (+). Con estas buenas amigas estuvimos recordando con mucha alegría esos momentos y Nati me decía que llevaba varios años trabajando en Los Molinos, mientras que Pilar, está de cocinera en el Chiringuito El Loro, de Punta Umbría y me estuvo contandi lo emocionante que resultó el homenaje que le tributaron hace unos días un grupo de amigos al letrado Simón Merino, que nos dejara hace un par de meses. Amigas, que ha sido un gozada poder coincidir de nuevo y que no tardemos tanto tiempo sin vernos de nuevo.

Por su parte, Ceferino se mostraba feliz y contento con el desarrollo de la Feria donde su stand ha tenido un gran poder de convocatoria. Enhorabuena amigo, que eres todo un referente en el mundo de la hostelería en Huelva

Grupo de trabajo de Zorro Viejo



➡️ Otro de los stand que ha tenido el favor del público en esta edición de la Feria de la Tapa ha sido el del restaurante "Zorro Viejo" donde, con su "Burrito Sabanero", su "Medallón de pulpo sobre ajo blanco thai" y sus "Croquetas do Vito", han atraído a un buen número de comensales. Todo ello con la simpatía y profesionalidad de David Gómez, Silvia Carrasco, Kiko Oliva, Jesús Hermosín, Carolina Márquez, Marta Hilazo y Alberto Pérez, que han sabido atraer al público y que su stand estuviera hasta las "trancas"

Manolo García Morales

➡️ Sin lugar a dudas, este evento ha resultado un lugar muy propicio para el reencuentro de personas que hacía mucho tiempo que no coincidían.

En este recinto hemos charlado un ratito con el que fuera el "Capitán de los Sueños" en Radio Popular de Huelva, con su programa "La hora bruja", Manolo García Morales, y que se emitía a partir de las 12 de la noche.

A Manuel, con su peculiar perilla, los amantes del mundo de la radio, especialmente en los años 80, lo recordaran perfectamente y, desde luego, bueno sería que volviese a las hondas, pues su genialidad a la hora de hacer radio vendría muy bien