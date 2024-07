Como perdí el miedo a volar, de Juan Francisco Rodríguez

Juan Francisco me contaba que estaba muy ilusionado con esta publicación que ha ido escribiendo día a día, y que sus hijos han sido el principal detonante de este proyecto y la fuente de inspiración, aunque también han sido palanca una serie de factores extraordinarios que no puede revelar, ya que implicaría compartir detalles de la obra. Sin embargo, la idea de que por alguna razón la vida no le permitiera tener la oportunidad de compartir con ellos sus pensamientos, experiencias y aprendizajes, fue lo que realmente le impulsó a escribir este relato. Quería dejarles un testimonio de una parte de su vida, algo que, en algún momento, pueda servirles de inspiración para recorrer su propio camino y enfrentar las adversidades que se encuentren en él. En cierto modo, su intención era que tuvieran un lugar donde pudieran “encontrarse” con el autor.

Como no puede ser de otra manera, le deseamos toda clase de éxitos a Juan Francisco, y que la presentación se desarrolle tal y como él tiene previsto, que obviamente contaremos en esta misma sección.

IMG_20240704_135457

➡️ Me ha hecho mucha ilusión coincidir un verano más en El Portil con Pedro López Garcés, que a sus 95 años de edad se encuentra perfectamente y que charlar con él es una auténtica gozada.

Pedro, durante muchos años, fue el presidente de la Asociación de Comunidades de Propietarios (ACOPOR) de El Portil.

Pedro se acercó por su domicilio y me trajo recortes de prensa de las muchas actividades que dicha asociación organizaba hasta su desaparición, lo cual me agradó bastante, pues todas esas informaciones llevaban mi firma.

A lo largo de nuestra charla, se nos vino a la memoria fundamentalmente los años 90 y 2000, cuando El Portil era como más familiar, donde nos conocíamos casi todos y, por supuesto, cómo se organizó por parte de ACOPOR la primera cabalgata de Reyes Magos de este núcleo costero.

Pedro, a sus casi un siglo de vida, sigue teniendo una memoria privilegiada, por lo que estar de "cháchara" con él es una auténtica gozada.

Juan Bustamante López

➡️ Vamos adelantar ahora que el polifacético Juan Bustamante López, con motivo del día mundial del turismo, a finales del próximo mes de septiembre, va a presentar en la antigua Higuerita un documental con un maravilloso recorrido de Isla Cristina desde el aire, que el artista titula "Un paraíso llamado Isla Cristina".

Juan siempre ha manifestado que este pueblo costero es su segunda casa, pues le tiene un gran cariño y es donde se encuentra fenomenal, por lo que cada vez que puede se desplaza a la Perla de la Costa de la Luz .

Bustamante, que hace poco más de 6 meses ha obtenido el título de piloto de "Dron", está realizando un gran trabajo y está muy ilusionado en este proyecto, que a buen seguro va a resultar de lo más interesante.

Campeón, que todo te salga como tienes proyectado.

Monak Rodríguez

➡️ Para concluir esta crónica social, comentar que la artista onubense Monak Rodríguez ha tenido unos días de ajetreo total, pues ha colgado sus obras pictóricas e hiperrealistas en Punta Umbría, concretamente en la sala de exposiciones del teatro del Mar. La obras se pueden visitar hasta el próximo 25 del actual mes de julio, de 09:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 21:00 horas.

Destacar que la artista hará entrega, el próximo día 25, del retrato pictórico que le ha realizado al veterinario puntaumbrieño Fausto Andrés Fúnez.

Igualmente, Monak, este pasado fin de semana, ha presentado también parte de sus obras en Cartaya con motivo de la V Noche en Blanco, que durante 5 horas se han llevado a cabo actividades de gran relieve a nivel cultural y donde la artista ha dejado unas gotas de esencia de su arte pictórico con algunos retratos que fueron comentados, muy favorablemente, por el numeroso público asistente a esta actividad, que cada año cuenta con más poder de convocatoria.

La artista onubense está contentísima con el interés que han mostrado los visitantes por su trabajo, asegurando que fueron muchas las personas interesadas y que le han realizado muchos encargos. Asimismo, me comentaba lo sorprendida que estaba por la cantidad de gente joven que han preguntado por su trabajo y querían saber de mis retratos, dado que muchos son sus personajes preferidos.

Monak, enhorabuena, lo estás "petando".