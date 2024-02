Chema Riquelme: "He ganado este año 5 concursos de carteles de carnaval"

Mucho se puede hablar de las actividades que Chema Riquelme realiza en pro de la cultura de nuestra provincia, pero hoy queremos tocar temas relacionados fundamentalmente con la fiesta del disfraz. Y es que, ni más ni menos, ha sido, en este 2024, el artista que más carteles de Carnaval ha realizado en toda España, habiéndose presentado en nueve poblaciones de las cuales, en cinco de ellas sus creaciones han sido elegidas para ser las que anunciasen estas fiestas típicas de invierno. Vamos, todo un récord.

Cuando me pongo en contacto con este artistazo no lo duda, quedamos en el Bar Suizo Chico de nuestra capital y nos ponemos a charlar, y este es un resumen de lo mucho que estuvimos comentando.

José Luis Camacho junto con Chema Riquelme

P. - ¿A cuántos concursos de carteles de carnaval te has presentado este año?

R. - Han sido a 9 concretamente y he tenido la suerte de ganar en 5 de ellos, en los otros 4 he quedado finalistas. Los lugares donde han sido elegidos son: Écija, Cabra, Mérida, Navalmoral de la Mata e Isla Cristina.

P. - ¿Cuáles te han dado más alegría?

R. - Como debes de comprender todos me han llenado de satisfacción. El de Isla Cristina por ser uno de los carnavales más señeros de España, pero hay otros, como el de Navalmoral de la Mata, que sus fiestas me han dejado sorprendido y me entero, a través de medios de comunicación, que es uno de los carnavales más importantes de este país. Cuando vi la cabalgata y como se mueven allí estas fiestas del disfraz quedé alucinado.

Carteles 2024: Navalmoral de la Mata, Isla Cristina y Cabra

El carnaval que hay en Extremadura, en general, son diferentes a los de aquí. Tienen carnaval de teatro, de calle, de la escuela, de Drag Queen... Cuando te pones a ver los de otros lugares te das cuenta que hay auténticas maravillas. Las provincias de Granada, Murcia, Albacete, Córdoba... tienen fiestas que merecen la pena conocer.

P. - Con tantos lugares donde te presentas, ¿no te has confundido nunca al mandar las obras?

R. - Jajajaja. Pues sí, este año sin ir más lejos. El cartel de Cabra lo mandé a Écija y viceversa. Para recuperarlos y enviarlos a sus lugares correctos fue toda una odisea, pero lo conseguí "tirando" de amistades. Pero pasé 10 días muy apurado.

P. - ¿Por qué te dedicas a presentarte a concursos de carteles de carnaval de tantos lugares?

R. - Mira José Luis, el primer concurso de cartel que gané fue en Huelva capital, en el año 2000. Seguí presentándome y gané en 5 ocasiones. El año de la pandemia presenté uno que no ganó, pero se hizo viral a nivel mundial, era una maravilla de cartel del que quedé supercontento.

Posteriormente he presentado más, pero un año lo descalifican por 2 milímetros y otro por otro motivo, y me dije: "para qué voy a seguir perdiendo el tiempo presentando en nuestra capital cuando me llevan más tiempo y tengo que darle más vueltas, y sinceramente creo que no hay que darle tantas vueltas", por eso me he presentado en otros lugares. Además, es la primera vez que lo hago en tantos sitios a la vez el mismo año. Ha sido una manera de desintoxicarme.

Carteles 2024: Punta Umbría y Marbella

P.- ¿Tienen todos el mismo estilo?

R. - Son técnicas mixtas, pues necesito divertirme creando estos carteles. Según me vaya pidiendo el cuadro voy utilizando los materiales que tengo en mi taller. Además, por suerte, me he ido preparando para utilizar muchas técnicas, como acuarelas, rotuladores, grafito, o incluso pintar con el café de un bar, por citar algunos ejemplos.

José Luis, estos carteles han sido una terapia para desintoxicarme de lo que hago a diario.

Carteles 2024: Écija y Mérida

P. - ¿También haces otro tipo de cosas para las agrupaciones carnavalescas?

R. - Efectivamente. Hago desde el diseño inicial del tipo, pasando por todos los complementos, sombrerería, escenografía, atrezzo... todo. Las agrupaciones se ponen en contacto conmigo, me mandan música y letra de las piezas esenciales, como puede ser pasodoble de presentación, estribillo... y con lo que escucho creo el personaje. Se presupuesta y se empieza a producir.

P. - ¿Se paga bien este trabajo?

R. - Los grupos pagan bien, en ese aspecto estoy contento. Son muchísimos años los que llevo realizando agrupaciones de Carnaval, 25 años, un total de 351 en toda Andalucía en carnavales tan importantes como el de Cádiz o Isla Cristina, sin olvidar los de Badajoz, Murcia, Ceuta...

P.-¿Cómo se ponen los grupos en contacto contigo?

R. - A través de las redes sociales o por mis trabajos que ven en televisión. La verdad es que soy muy afortunado en ese aspecto, también el boca a boca funciona estupendamente.

P. - ¿De qué carteles guardas mejores recuerdos?

R. - De carteles, evidentemente, el primer año que gané del Carnaval Colombino, que mi padre se hizo un disfraz del mismo. Pero te digo una cosa, este año he realizado uno para Villarobledo, en Albacete, que no ha ganado pero era una pasada, donde se reflejaba la cabalgata, con mucho colorido, donde se ve a un caballero andante tipo don Quijote, lógicamente disfrazado, donde los molinos son de papel. Precioso, te lo aseguro.

Carteles 2024: Ceuta y Villarrobledo

Cuando los concursos tienen un jurado popular suelen ganar los artistas de la misma localidad, y además con gran diferencia de votos.

P. - ¿No vas a presentar en Hueva más carteles?

R. - Te voy a dar una primicia, el año que viene si lo voy a hacer. Esconderé todo para que no se sepa que es mio, pero habrá un detallito que me delatará.

P. - Tu estilo es muy conocido y se verá tu sello rápidamente.

R. - ¡Que va! Yo soy muy cambiante cuando me interesa cambiar. Además, soy de los que estudio al jurado y si veo que al mismo le gusta el hiperrealismo hago un cartel con ese estilo, y si es más vanguardista, yo pinto según el estilo del jurado.

P. - ¿Llamarías a ello ser ventajista?

R. - Nada, yo me preparo para hacer lo que al jurado le gusta, y es muy lícito. En definitiva, que el año que viene, para Huelva, voy a presentar una obra, y si no gano me da igual, pues será un doble homenaje que voy a realizar: a mi padre y a otra persona que ya se verá y que es muy importante en mi vida. Además, voy a dejar de trabajar un poquito para que esa persona disfrute.

P. - ¿Cuáles son tus mejores recuerdos carnavaleros?

R. - Sobre todo de agrupaciones de Isla Cristina y de Huelva. De la ciudad costera guardo un especial recuerdo de la agrupación "Son del Sur" de Fran Sosa, que es un homenaje a Andalucía, precioso. También me acuerdo de "Comparsa isleña", donde aprendí mucho de la historia de las carnestolendas de la antigua Higuerita, y lo que aportó al carnaval de Cádiz.

Yo no sabía que el popurrí que hoy tenemos en el carnaval gaditano viene de Isla, y que llevó Uve Ríos. Lo mismo que el tipo de escenografía y disfraces que hemos estado viviendo durante muchísimos años. También decorados, puestas en escena....

P. - ¿Tú con quien has trabajado para el carnaval de Cádiz?

R. - Ha sido un placer trabajar y colaborar con el primer premio del carnaval de Cádiz, "La maldición de la lapa negra", del siempre recordado Manolo Santander.

P. - ¿Se te reconoce en Huelva tu valía artística?

R. - No sé si se me reconoce o no, pero yo disfruto muchísimo trabajando con lo que hago. Lo paso genial con la Semana Santa, con el Carnaval, con el Rocío... Me encanta mi tierra.

Me han salido muchas ofertas de trabajo para salir de Huelva, pero no me voy, soy superfeliz aquí, hago lo que me da la gana, lo que me place.

Mira, tengo más obras mías fuera de Huelva que aquí. Además, otro detalle, posiblemente sea una de las personas que en cartelería más premios tenga a nivel nacional.

P. - ¿Con qué trabajo te sientes más identificado?

R. - Lo que más me gusta es lo que menos conoce la gente de mí, el impresionismo abstracto. En definitiva, es lo que más de mueve a nivel de galerías y salas de exposiciones a nivel gordo. Por suerte, todas las colecciones que he colgado de este tipo lo he vendido todo.

También he de decirte que aquí en Huelva hay muchísimos artistas y quizás sean los que menos se conocen o no conocemos a diario, y son los más grandes artistas a nivel internacional.

P. - ¿Has trabajado también en medios de comunicación?

R. - La verdad es que si, he tenido mucha suerte en ese aspecto, pues he estado muchos años vinculado entre Hispanidad Radio, Onda Cero, Cadena Ser, Canal Sur, Atlántico tv....

Me acuerdo que cada vez que terminaba de hacer mi programa cultural de carnavales en Atlántico tv. venía detrás mía un personaje de Huelva, que aparte era para comérselo, era un gran trabajador, me refiero a Enrique Montenegro. Entonces tenía yo 16 años y me quedaba para ver en directo el programa cultural de Enrique, por lo que tuve la ocasión de conectar con artistas mayores que yo y de un gran nivel como Rafael Oliva, Florencio Aguilera, Juan Carlos Castro, Juan Manuel Seisdedos, Pedro Rodríguez, de Moguer, Faustino Rodríguez... He vivido ese movimiento cultural y ha sido una gran fuente de aprendizaje para mí.

Amigo Chema, ha sido un placer echar este ratito de charla contigo hablando de Carnaval. Eres un auténtico lujo para la cultura de nuestra provincia.