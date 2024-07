Entre caballos, música y mercado

Hace unos días me entero que una jovencita de Huelva, en un concurso de hípica, había tenido una actuación destacada, concretamente en la localidad murciana de Mazarrón. Es nieta de un buen amigo mío desde la niñez, y paisano al mismo tiempo, concretamente Miguel Ángel Sáenz de Sicilia, por lo que decido llamarlo para que me cuente detalles. Miguel Ángel, que se ha ido de vacaciones dos meses a Constantina, me decía lleno de satisfacción que, efectivamente, su nieta, Ruth Sáenz De Sicilia Barroso, que tiene 16 años de edad y es una gran aficionada al mundo del caballo desde los 3 años, al igual que su hermana Grisel, de 18 años de edad, se ha proclamado campeona territorial de Murcia con el caballo de la familia, "Decidido Monterrey". Un potro que todavía no ha cumplido 4 años, pero que está concursando en el ámbito nacional con el jinete Pedro Nieto, que este año ha conseguido con dicho equino una medalla de oro, otra de plata y tres de bronce, lo que le hace estar muy bien clasificado para poder representar a esta yeguada en el Sicab de Sevilla, donde concurren los mejores caballos del mundo del pura raza española.

Reseñar que Miguel Ángel, junto a su hijo, Iván Sáenz de Sicilia, y sus dos nietas, creó la ganadería de caballos denominada "Nobleza del Corazón" de pura raza española, cuya finca la tienen en tierra almonteña donde pastan las yeguas de vientre, potros y sementales.

Ni que decir, que nos alegramos un montonazo y desearos con vuestra ganadería toda clase de éxitos.

Javier Arias

➡️ Hace unos días, he tenido la oportunidad de charlar un ratito con una de esa personas entrañables que te encuentras por la vida, al cual conocí hace más de tres décadas cuando se dedicaba a entrenar equipos de fútbol, aunque él aparte tenía su trabajo más "oficial". Me estoy refiriendo a Francisco Javier Arias, un músico que vive por y para la música de manera intensa.

Ahora se hace llamar Javier Arias, que es como le han conocido siempre en Valverde del Camino. Me contaba que todos los viernes actúa en el Club Marítimo de Huelva, amenizando con sus canciones las veladas junto a la Ría, donde tiene un poder de convocatoria algo impresionante. Y es que Javier sabe cómo llegar al público con canciones de cuatro décadas prodigiosas de la música en nuestro país, como son los 60, 70, 80 y 90. Todo un tributo a las creaciones de esos años, aunque Javier se siente más identificado con los 70 y 80.

Javier tiene registros para todos los gustos y canta, entre otros muchos artistas, por Joaquín Sabina, Los Secretos, Julio Iglesias, Miguel Ríos, Manuel Tena, Antonio Flores, Dyango, Los Sirex, Los Mustang... amén de hacer también géneros como Rock , Country, Soul, Blues..., y cómo no, Pasodobles, Bachatas, Boleros, Latino...

Vamos, como si fuera el "Disco Dedicado". Pero lo más importante es que los que van a ver y disfrutar de sus actuaciones se lo pasan fenomenal.

Me contaba Javier que la música, a pesar de sus 73 años, es el mejor medicamento que toma para mantener su salud controlada, física y psíquicamente. Disfruta con ello y observa cómo con sus canciones hace disfrutar a la "juventud de aquellos tiempos". Arias interpreta las canciones que él vivió aquellos años, y lo hace por placer, pues los que le conocemos sabemos que en sus actuaciones no hay nada crematístico, solo placer y amor para "su" música. Me decía, igualmente, que ha visto en sus actuaciones una y otra vez al personal balbucear las canciones por los recuerdos que les traen, al igual que a personas con defectos de movilidad tratar de bailar, y que ese milagro sólo lo logra la música. Este músico, al que habitualmente lo he visto actuar en las comidas de convivencia de los Veteranos del Recreativo de Huelva, me comentaba que ha actuado para distintos Organismos Oficiales, y estos saben que está a su entera disposición para cualquier acto en que crean que puede serles útil.

¡Ah! Tomen nota: Javier tiene para cantar un repertorio de 700 canciones y para poner música como DJ, más de 4.800 temas distintos. El que quiera que le empate.

Francisco Javier, que es como a mi me gusta llamarte, eres un auténtico fenómeno. Con todo mi respeto, "un majareta" de la música, como diría muestro común amigo Antonio Zambrano.

Por cierto, que no se me olvide, Javier canta pero que muy requetebién

David Macías

➡️ El visitar el mercado del Carmen de Huelva es un verdadero espectáculo. A diario, en estas fechas, las calles del recinto se ven cargadas de público, muy especialmente de personas que han elegido nuestra provincia para pasar la época estival y no pierden la oportunidad de dejar alguna que otra mañana su zona de playa para ir a "La Plaza" a comprar pescados y mariscos.

Pues bien, en uno de estos puestos se encuentra David Macías, que fuera portero del Recreativo de Huelva y que jugó la única liguilla de ascenso a segunda división B con el filial del Decano, fue la misma temporada que los albiazules, con Lucas Alcaraz de míster, ascendieron a la liga de las estrellas.

David, una vez colgó las botas en el fútbol, se hizo empresario y montó su propio negocio, que no fue otro que un puesto de pescados. Primero en la Isla Chica y posteriormente se trasladó al Mercado del Carmen, donde goza de una clientela fiel y numerosa. No en vano, los productos que él ofrece son de calidad, lo cual le da para ser uno de los lugares de más prestigio en el mercado en la especialidad de pescados al corte, pues David lo que tiene en su puesto es Atún y Pez de Espada especialmente.

Aparte de ello, este hombre tiene todo el arte del mundo y la simpatía por bandera, buen conversador y una especie de "Arguiñano", pues no duda en ofrecer recetas de cómo cocinar los maravillosos productos que él vende en su puesto. Recetas sencillas pero que tienen su "truquillo" para que los platos sean más ricos y apetitosos.

Siempre me dice que a él lo que más le gusta es dejar satisfecho con la compra a sus clientes, y para ello no puede ni quiere descuidar la calidad, pues es una garantía para no tener a personas descontentas, pues la calidad siempre perdura, lo que no está reñido con el precio.

Conmigo, habitualmente, habla de fútbol, de nuestro Recreativo de Huelva, y desde luego analiza los partidos de una manera fenomenal.

David Macías, un tipo de lo más entrañable, simpático, cordial y excelente profesional, que sin lugar a duda ofrece todo un lujo de pescados al corte.