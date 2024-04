Ayamonte, exposiciones y experiencias cinematográficas...

En primer lugar, vamos a destacar el gran trabajo que realiza el artista de los pinceles Rafael Oliva, todo un referente en mundo de la pintura en nuestra provincia.

Rafael siempre ha tenido una cierta predilección por los cristos. De tal manera, hace unos días ha acabado el tercer cristo de una serie de cuatro que quiere concluir en breve. Es una serie que está realizando y que Rafael Oliva titula "versionando al Gran Poder". Me comentaba que no son retratos típicos y que me fijara en las barbas, donde siempre se ha representado con tonos marrones oscuros, tirando a negro. En cambio, Rafael lo realiza con un colorido más modernos, rojo, amarillo, verde y ocre, teniendo que destacar que las obras son de 2,20 metros de altura.

El primero que realizó es el cristo de Vera Cruz, de Almonte, que se talló en 1943. En cambio, los dos siguientes corresponden al Gran Poder de Sevilla, siempre según la versión de Rafael Oliva. Este cristo, referente de la Semana Santa hispalense, es del siglo XVI, del autor Juan de Mesa, que para Oliva es un auténtico monstruo. También me hacía ver que este cristo es muy reconocido por una espina que tiene clavada el Gran Poder en la ceja izquierda, característica muy especial de la imagen sevillana.

Ahora, Rafael Oliva tiene previsto realizar otra obra de Cristo, con el cual concluirá la serie.

Enhorabuena Rafa, eres un auténtico genio.

María José y Brilli Cejudo

Vamos ahora a hacernos eco que nuestros compañeros en la antigua Teleonuba, María José Cejudo y David López, este último, hijo de nuestro siempre recordado y querido Onofre López, han actuado como figurantes en la serie "Operación Barrio Inglés", serie inspirada en la II Guerra Mundial y la vinculación que pudo tener nuestra provincia. Bien es cierto que la mayor parte de la grabación, incomprensiblemente, se ha llevado a cabo en Jerez.

David López en plena grabación

David, que se tuvo que rapar su barba, se lo ha pasado genial con esta serie que está emitiendo en La Primera.

María José y su hermana Brilli, que también estuvo como figurante en la serie, me contaban que el actor Paco Tous estuvo muy simpático con los "aspirantes" y que se acercó para echar un ratito de charla con el personal figurante. Vamos, que se lo pasaron genial.

Por su parte, David me refería que el que más habló con él fue Peter Vives, que incluso se despidió en el último día de rodaje.

Sin lugar a dudas, ambos han salido encantados y dispuestos a seguir presentándose a casting para continuar con su "carrera" cinematográfica.

Alicia Simón

Volvemos de nuevo a Ayamonte para comentar que Alicia Simón, otra artista de los pinceles, también va a ser protagonista en la ciudad del Guadiana, pues este próximo jueves 2 de mayo, teniendo como escenario la Sala de las Tinajas de la Casa Grande de Ayamonte, inaugurará a las 11 de la mañana su nueva colección de obras pictóricas, que estará abierta hasta el 28 del mismo mes.

Alicia, en esta exposición, hace un recorrido por diferentes momentos de inspiración, y con ello distintas temáticas, dejando atrás el hiperrealismo. La técnica utilizada es acrílico y técnicas mixtas, y tendrá colgadas 21 obras.

Será la segunda exposición que presenta en La Casa Grande de Ayamonte, en la sala Las Tinajas, debido al éxito que tuvo su anterior exposición. Hay que destacar que será una exposición itinerante, pues posteriormente irá a galerías de Ámsterdam y a otros lugares de nuestro país por concretar, pero que tiene muy adelantadas las fechas que dará a conocer en breves.

Asimismo, reseñar que Alicia Simón es una de esas artistas que transmite con mucha facilidad la indudable capacidad artística y creativa que tiene, por lo que el poder de convocatoria está asegurado y a buen seguro que no dejará indiferente a nadie.

Felicidades artistaza.