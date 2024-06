Anécdotas de viajeros onubenses en Washington, Barcelona y Berlín.

Habitualmente suelo coincidir con mi Antonio Brioso, concretamente en la calle Marina de la capital, especialmente a la hora del aperitivo, pero durante una semana no le "controlaba" rastro alguno, por lo que pensé que se había ido a El Portil a pasar sus vacaciones veraniegas. Pero el pasado sábado dio señales de vida y me contaba que se había ido unos dias de excursión con su hijo Alejandro por los EEUU, visitando su capital Washington, con sus museos de incalculable valor.

Me comentaba que dicha población le había impresionado, pues para él es una una ciudad que parece construida dentro de un bosque, pues cuenta con grandes arboledas, césped por todas partes, jardines súper cuidados... , en definitiva, una ciudad a su juicio que hay tener en cuenta cuando se programe un viaje a América.

Muy entusiasmado me decía: "Exquisita limpieza en sus calles y no menos exquisita educación de sus habitantes. Es todo un lujo para sus visitantes, cuando la abandonas lo haces con la pena de salir de una cuidad que te ha enamorado y que no sabes cuando volverás a disfrutarla de nuevo".

Para Brioso un verdadero placer para los sentidos, pues entiende que Washington es una preciosidad que enamora fácilmente. Antonio y Alejandro se despidieron de la capital americana con un "Hasta siempre", aunque el menor de los Brioso seguro que volverá pronto.

Mi buen amigo y compañero en tareas periodística, Alejandro Ramos, es un gran apasionado de la Fórmula 1, y muy especialmente del piloto asturiano Fernando Alonso, por lo que cada vez que puede se desplaza allá donde se celebra alguna prueba automovilística del campeonato del mundo.

Pues bien, este pasado fin de semana ha puesto rumbo a Barcelona para presenciar el Gran Premio de Cataluña en el circuito de Montmeló, donde el piloto español Carlos Sainz quedó en sexta posición mientras su ídolo, Fernando Alonso, pasó la línea de meta en décimosegunda posición.

La carrera la ganó Verstappen, que salía segundo por delante de Norris, que fue el hombre de la pole position, y Hamilton.

Alejandro me contaba que asistieron a la prueba 297.368 personas en un finde nublado, de temperatura agradable, donde pudo ver allí a celebrities como Piqué con su novia, el cantante Luis Fonsi o los futbolistas Rafa Mir, Asier Villalibre, Aitor Paredes o Vallejo. Como no podía ser de otra manera, el periodista onubense no perdió la oportunidad de fotografiarse con el piloto que fuera bicampeón del mundo cuando perteneció a la escudería de Renault. También inmortalizó el momento con Toto Wolf, jefe de la escudería Mercedes. Eso sí, no se perdió la oportunidad de charlar un ratito con los jugadores del equipo bilbaíno, el, hasta la fecha, sevillista Rafa Mir y con Jesús Vallejo, que fuera central del Real Madrid.

Ale, que me alegro un montonazo de verte tan feliz, pero cambia de piloto que Alonso no te va a dar muchas más satisfacciones. Eso sí, ya está haciendo planes para volver a viajar a otro gran premio de Fórmula 1 con la ilusión de ver al asturiano en el podio.

Por otra parte, me ha dado una envidia sana ver a Mario López, propietario de El Gallo Negro, que ha estado en Berlín presenciando el primer partido que ha jugado la selección española de fútbol en esta Eurocopa, donde los chicos de Luis de la Fuente se impusieron por un contundente 3-0 a la Croacia de Luka Modric.

Mario, que en todo momento ha llevado por tierras alemanas la bandera de España con el escudo del Recreativo de Huelva, me decía que le ha encantado Berlín, una ciudad muy acogedora donde ha tenido buen ambiente entre españoles y croatas, que por cierto estos últimos ganaban en número de aficionados a los españoles. Destaca, igualmente, el buen ambiente en la ciudad y calificaba al estadio como imponente, pero sobre todo ¡¡gran organización, gran partido y mejor resultado!!

Mario, como anécdota, me comentaba que en los accesos de seguridad al estadio le querían quitar la bandera española con el escudo de nuestro Recre porque el operario no conocía el escudo y pensaba que podía ser algún emblema político o de índole que pudiera inducir al odio.

"Después de un rato explicándole que se trataba del escudo del club más antiguo de España, un compañero suyo que nos vio discutir le hizo entrar en razón explicándole que era un equipo histórico español. ¡Si me quita la bandera no entro!"

Igualmente, Mario se ha venido para esta nuestra tierra con la satisfacción de haber coincidido con el monologuista del Cádiz, Toni Rodríguez, el cual dejaba patente el arte de este humorista, que les hizo pasar unos ratitos de risa.

Por último, decir que me encanta que nuestros amigos y conocidos me cuenten estas aventuras viajeras y, desde luego, verlos disfrutar relatando sus peripecias.