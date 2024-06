Andrés Pérez Parra: "Estoy cantando boleros con compases andaluces"

Andrés Pérez Parra, un tipo singular que estuvo muy considerado en el mundo del deporte en nuestra provincia y que tendría que haber tenido un mayor reconocimiento a su trabajo, especialmente con los más jóvenes.

En la actualidad, está dejando patente que la música es otra de sus pasiones, y cada vez que se sube a un escenario se puede esperar cualquier cosa de él, capaz de interpretar temas de lo más variados, aunque últimamente los boleros son las canciones que más le gusta interpretar.

Pero para conocer un poquito más a Andrés y sus inquietudes en este momento le hemos propuesto charlar un ratito y que nos cuente todo lo que él quiera contar. Este es el resultado de las preguntas y respuestas que van surgiendo, sin ningún tipo de orden:

P. - ¿Qué significa para ti la música en este momento?

R. - La música llena mis espacios dedicados a la creación, composición e interpretación. La musica, como el deporte, viven en mi.

Andrés Pérez Parra

P. - ¿Están valorados los artistas musicales en esta tierra?

R. - Ahora creo que se están empezando a dar cuantas las administraciones que vender Huelva significa exportar el Arte que hay en ella.

P. - ¿Cuáles son tus proyectos musicales?

R. - Actualmente, al margen de la composición, he encontrado en el bolero una forma de interpretación "a mi manera". De hecho, monto y canto estos estos boleros con un poco de compás andaluz, sin que pierdan la pureza y los nostálgico de este género musical.

P. - Por cierto, ¿ Cuál es el último libro que has leído?

R. - Mira capitán, me gusta más escribir que leer, y por tanto estoy escribiendo un libro autobiográfico que se llama "Dilema un reflejo en el espejo", y me está llevando mucho tiempo, pero te digo que será interesante.

P. - ¿Dedicas mucho tiempo a las redes sociales?

R. - Más del que debiera, pues termino irritado la mitad de los días, pero sociológicamente es un buen sitio para conocer a gente estupenda, unos que están en tu linea y otros que te aportan cosas nuevas.

P. - ¿Qué te ha dado más satisfacciones en esta vida, la música o el deporte?

R. - El deporte, porque durante 43 años he estado con dedicación a la enseñanza deportiva y eso es más de la mitad de mi vida. Y te puedo asegurar que con los niños y niñas, y después más mayores, he aprendido a ser persona.

Andrés Pérez Parra

R. - ¿Y tú crees que se te ha valorado dentro del deporte en Huelva?

R. - Absolutamente para nada José Luis, en lo que a las administraciones y federaciones provinciales se refiere. Nunca se han acordado de mí. Tú conoces bien mi dedicación y muchos de los logros que he conseguidos con los niños y niñas que he trabajado.

Sinceramente creo que Huelva tiene una deuda importante conmigo en ese aspecto. Pero que le vamos a hacer.

P. - ¿Quiénes son tus ídolos?

R. - Jesús de Nazaret y mi madre, María.

P. - ¿A quién le pedirías un autógrafo?

R. - Sin lugar a duda, a Jesús de Nazaret.

P. - ¿Qué es para ti la felicidad?

R. - Para mi la felicidad es reirme pensando que estoy con quien quiero y con quien a mí me quiere.

P. - ¿Qué lo que más y menos te gusta de la política?

R. - De la política me gusta todo. De los políticos absolutamente nada.

Me declaro antisistema político y social, pero que quede claro, no soy nada agresivo.

P. - ¿Cuál es el mensaje que te gustaría propagar?

R. - Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así.

P. - Un lugar para vivir

R. - HUELVA, con mayúsculas. Uno nace para se feliz, eso me lo enseñó mi madre y no he dejado de vivir en los caminos de la humildad y la solidaridad.

Andrés Pérez Parra

P. - ¿Si hubieses nacido en otro sitio habrías tenido más éxitos tanto en la música como en el deporte?

R. - Depende del lugar, pero pienso que para mi forma de trabajar, en una y otra modalidad, sí. En Sevilla gusta lo que hago, también en Madrid, Barcelona...

P. - ¿Quieres añadir algo más?

R. - Pues sí, comentar que donde quiera que he vivido he intentado hacerlo con los demás, pues todos necesitamos de todos, pero fíjate amigo, ha habido veces que algunos y algunas han pensado que soy tonto, pues han confundido la honestidad y la lealtad como si fuese tonto.

Andrés, te deseo toda clase de éxitos, que te sigan contratando para todo tipo de fiestas, celebraciones o para amenizar tardes en espacios reducidos, pues en las distancias cortas se aprecia más tu talento musical.

Me ha encantado este ratito de charla que hemos mantenido.

Un abrazote grande amigo