30 años de las Primeras del Decano

He tardado casi un mes para escribir esta crónica social de la celebración del 30 aniversario de la Peña Recreativista femenina "Las Primeras del Decano, pues me recordaba a una de las asistentes a este acto que un par de días después perdía la vida en un accidente de tráfico; me refiero a Fuente Clara Cabrera, que a sus 25 años de forma trágica nos dejó para siempre, aunque nunca se olvidará.

El acto de este 30 aniversario fue sencillo, pero entrañable y solemne al mismo tiempo.

Maribel Cruzán y Alfredo D'Stefano

Comenzó todo sobre las 13 horas, donde la presidenta de la peña, Maribel Cruzán, junto a su junta directiva, iba recibiendo a los invitados. Entre ellos se encontraba el que fuera presidente del Decano, Miguel Galardi, quien charlaba con Juan Manzano, ex presidente de la peña Navidad y que también formó parte del consejo de administración del Recreativo. Asimismo, asistieron Isabelo Ramirez, presidente de la Asociación de Veteranos del Club; José Antonio Cabrera, presidente de la Federación de Peñas del Recreativo; el que fuera directivo de la Federación de Peñas, Rafael Ruiz; los componentes de la peña Almenara de Punta Umbría, Carmelo Sosa y Alfredo Serrano, y el secretario de la peña de Rociana, Joaquín Padilla.

Invitados al acto

El ambiente durante el medio día era de lo más ameno, donde los invitados no paraban de ver imágenes de la historia de la peña treintaañera, que en definitiva encierran la vida del Decano en las últimas tres décadas.

Peñistas de las Primeras del Decano.

Maribel estaba feliz y contenta con sus asociadas, entre las que se encontraban: Esther Cruzán, Lidia Vidal, Francisca Mena, María del Carmen Sanjuan, Fuente Clara Cabrera, Fuente Clara Mateos, Rosario Domínguez, Cinti García, Rocío Báez, Angela Romero, Jennifer Acevedo, Aurora Mora, Aurora Serrano, Toñy Araújo y Ruth Camacho, entre otras.

También asistieron a este cumpleaños los colaboradores de la peña Moisés Vidal, Moisés Cruzán, Manuel Borrero, Antonio Jesús Vides, Jesús Rodríguez y Antonio Jesús García, quienes en todo momento estuvieron de lo más acogedores con los invitados, donde las charlas que se montaron en grupitos todas estaban teñidas de corazón azul y blanco.

Antes que diera comienzo el aperitivo que tenían preparado, la presidenta de la peña pronunció unas palabras ofreciendo su sede a cuantas personas quisieran utilizarlas para actos recreativistas, e invitaba a que se apuntaran a la peña más personas, pues solo tienen una cuota de 12 euros al año.

Cortando la tarta

De igual manera, Maribel hacia hincapié en que se arreglaran las escaleras que dan acceso al estadio, que están en un estado deplorable, y que por tanto, el techo de su sede tiene peligro de derrumbe. Aparte, cuando llueve entra agua en la sede.

Por la tarde, una hora antes del partido de fútbol, se acercaron por la sede de la Peña Femenina el presidente del Club Decano, Jesús Vázquez, acompañado por Begoña Calderon y Antonio Manuel Carrasco, ambos consejeros del Recreativo.

De igual manera, también asistió la Alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, que iba con los concejales de su equipo de gobierno municipal: Paco Muñoz, José Manuel Moreno, Alfonso Castro, Aurora Giménez, María de la O Rubio y Manuel Jesús Soriano.

Entre ambas corporaciones y la presidenta de la peña soplaron las velas, cantaron el "cumpleaños feliz" y brindaron por el Recreativo de Huelva y, como no podía ser de otra manera, por las Primeras del Decano.

Enhorabuena y a seguir cumpliendo muchos años más.