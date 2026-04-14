La Unidad Móvil de salud regresa a pueblos y colinas de Castro Marim

La Unidad Móvil de Salud volvió a la carretera este lunes 13 de abril, recorriendo nuevamente los pueblos y colinas de Castro Marim para brindar atención médica y de enfermería.

La reanudación de este servicio tuvo lugar en el pueblo de Tenência, en la parroquia de Odeleite, con la participación activa de la comunidad, ya familiarizada con este proyecto que ha sido un valioso recurso para toda la población que vive en el interior del municipio.

Esta iniciativa recorre diariamente decenas de pueblos dispersos y aislados en el interior del municipio de Castro Marim, llevando atención médica a los hogares de una población más vulnerable y frágil, promoviendo un seguimiento más frecuente y cercano, con más tiempo para la evaluación de la situación clínica, lo que permite al paciente reintegrarse a su hogar, familia y realidad social.

Más que un simple vehículo, la Unidad Móvil de Salud de Castro Marim es un proyecto único, distinto a otros en la región, que ofrece un servicio integral y completamente operativo. Consulta y sigue este servicio local en los canales de comunicación del municipio de Castro Marim.