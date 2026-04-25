La tradicional celebración del 1 de mayo en Odeleite con mucha música y sardinas

El pintoresco pueblo de Odeleite, en el corazón de la sierra de Castro Marim, mantiene la tradición de celebrar el Día del Trabajo, el 1 de mayo, con mucha música y sardinas a partir de las 12:00 del mediodía.

Las festividades comienzan con las actuaciones de Grupo +2, Acordeanima y el joven acordeonista Hugo Madeira, en una zona junto al río Odeleite donde habrá sardinas, un mercado con productos regionales e hinchables para niños.

En el escenario principal, el artista estrella es el cantante portugués Filipe Delgado, quien recientemente participó en el reality show "Primeira Companhia", a partir de las 17:00.

Las celebraciones del 1 de mayo en Odeleite están organizadas por el Consejo Parroquial de Odeleite, el Municipio de Castro Marim y la Asociación Social Parroquial de Odeleite.