Buscar
sábado. 25.04.2026
El tiempo
  • Condiciones meteorológicas
    Huelva
    19.5 °C
    muy nuboso
El Algarve

La tradicional celebración del 1 de mayo en Odeleite con mucha música y sardinas

La belleza de este pueblo lo convierte en uno de los lugares más solicitados de toda la región para pasar este día tan especial, y muchos pernoctan a orillas del río Odeleite
Odeleite
Odeleite
Cultura Turismo
La tradicional celebración del 1 de mayo en Odeleite con mucha música y sardinas
Redacción
Redacción
25/04/26 - 12:50

El pintoresco pueblo de Odeleite, en el corazón de la sierra de Castro Marim, mantiene la tradición de celebrar el Día del Trabajo, el 1 de mayo, con mucha música y sardinas a partir de las 12:00 del mediodía.

Las festividades comienzan con las actuaciones de Grupo +2, Acordeanima y el joven acordeonista Hugo Madeira, en una zona junto al río Odeleite donde habrá sardinas, un mercado con productos regionales e hinchables para niños.

En el escenario principal, el artista estrella es el cantante portugués Filipe Delgado, quien recientemente participó en el reality show "Primeira Companhia", a partir de las 17:00.

Las celebraciones del 1 de mayo en Odeleite están organizadas por el Consejo Parroquial de Odeleite, el Municipio de Castro Marim y la Asociación Social Parroquial de Odeleite.

Comentarios