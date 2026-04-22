Según datos publicados durante la 16.ª edición del Congreso de Neumología del Algarve, celebrado los días 10 y 11 de abril, Castro Marim es el municipio del Algarve con la menor incidencia de cáncer de pulmón.

El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en el mundo y en Portugal, y se prevé que su incidencia y mortalidad aumenten hasta 2040. El tabaco es responsable de entre el 80 % y el 90 % de los casos de cáncer de pulmón, aumentando el riesgo de desarrollar la enfermedad entre 15 y 30 veces.

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En el Algarve, el consumo de tabaco entre los jóvenes se sitúa dentro de la media nacional, pero es la región del país con el mayor consumo reciente de cannabis, y ahora también con la nueva tendencia de los vaporizadores, que son igualmente tóxicos.

El Programa para Dejar de Fumar del Ayuntamiento de Castro Marim superó las mil consultas este año y, en la última década, ha ayudado a más de 800 personas a dejar de fumar en un año. Con una tasa de éxito del 82,37%, esta iniciativa se basa en un Programa de Voluntariado Médico, impulsado por el Dr. Francisco Amaral, médico y exalcalde de Castro Marim, quien creó y dirige este proyecto. El programa se centra en sensibilizar y motivar a las personas para que dejen de fumar, acompañándolas durante todo el proceso, comenzando con una consulta inicial.

A lo largo de los años, esta iniciativa ha sido reconocida a nivel nacional e internacional por sus excelentes resultados, que se han presentado en diversos congresos de salud en todo el país y en España. Para solicitar una consulta u obtener más información, contáctenos por teléfono al 961 010 169.