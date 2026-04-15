Música y deportes en las celebraciones del Día de la Libertad en Castro Marim

Las celebraciones del Día de la Libertad tendrán lugar el 25 de abril, conmemorando la importancia de la Revolución de los Claveles, con diversas actividades musicales y deportivas en varios puntos del municipio de Castro Marim.

25 Abril

A las 9:00 h del 25 de abril, se realizará la tradicional ceremonia de izamiento de la bandera frente al Ayuntamiento, seguida de la habitual suelta de palomas en la Plaza 1º de Mayo, con la participación de la Sociedad Colombófila de Castro Marim.

La Banda Musical de la Sociedad Recreativa y Popular de Castro Marim recorrerá el municipio, comenzando a las 8:30 h en Castro Marim, pasando a lo largo del día por localidades como Furnazinhas, Alta Mora, Odeleite, Azinhal, Junqueira, Monte Francisco, Pisa Barro, São Bartolomeu y Altura.

A las 10h00, el Club Recreativo Alturense y Leões do Sul realizarán una vuelta ciclista con salida en la sede del club Altura.

Paralelamente, se realizará un Torneo Familiar de Fútbol Sala en el Pabellón Municipal de Castro Marim, organizado por la União Desportiva Castromarinense, con la participación de deportistas y familiares del club.

Las celebraciones del Día de la Libertad continúan a las 17 horas en el campo de fútbol 11 de Altura con un tradicional partido amistoso entre los aficionados del Sport Lisboa e Benfica y el Sporting Clube de Portugal, organizado por el Clube Recreativo Alturense.