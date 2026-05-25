El Algarve
La Selección Nacional de Fútbol Playa se concentra en Altura para preparar la Liga Europea
La selección portuguesa de fútbol playa celebró el lunes 18 de mayo en las arenas de Altura una concentración de preparación para la fase de clasificación de la Liga Europea junto a su cuerpo técnico.
El entrenamiento en la playa de Altura estuvo a cargo del seleccionador nacional Bruno Torres, y posteriormente el equipo viajó a Cádiz, España.
La lista de convocados incluye a Bernardo Lopes, Bruno Pola, Diogo Dias, Jordan Santos, Lourenço Costa, Rúben Brilhante, Rui Coimbra, Cristiano Almeida, Duarte Algarvio, Bernardo Santos, Fábio Costa, Filipe Santos, Leonardo Santos y Pedro Mano.