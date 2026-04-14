Los festivales de la flor del almendro impulsan el hermanamiento entre Castro Marim, Alleins y Tejeda

Ha llegado el momento de formalizar el hermanamiento entre tres pequeñas localidades: Castro Marim, Alleins (Francia) y Tejeda (España), con el objetivo de promover conjuntamente proyectos de cooperación y realzar el valor de los territorios mediterráneos y europeos asociados a la almendra, fruto fundamental de nuestra cultura.

Este protocolo busca valorar el almendro y su fruto como elemento común de identidad para los tres territorios, ya que estos municipios comparten una tradición arraigada en el cultivo de esta especie y sus festividades asociadas, fomentando así una cooperación estable y estructurada a largo plazo.

Se ha establecido la participación oficial de los tres municipios en sus respectivas festividades anuales dedicadas a la flor del almendro, como el evento principal, el Festival de la Flor del Almendro del Algarve, que se celebra en Alta Mora. Esto convertirá estas iniciativas en un escaparate para la proyección cultural e institucional a escala europea.

Los tres municipios desarrollarán iniciativas conjuntas en los ámbitos del turismo cultural, rural, natural y material, además de crear una Ruta Europea de los Festivales de la Flor del Almendro, con el objetivo de posicionar a los tres territorios en el mapa del turismo temático europeo.

También se abordó el futuro del cultivo de almendras ante los actuales desafíos ambientales, comprometiéndose los tres municipios a impulsar la investigación y el desarrollo de variedades más resistentes a la sequía, las plagas y las enfermedades, así como una mejor adaptación al cambio climático.

Asimismo, se pretende promover el desarrollo de nuevos productos alimenticios derivados de las almendras, combinando tradición e innovación, fomentando buenas prácticas agrícolas y ampliando el acceso al mercado para las pequeñas explotaciones familiares.

En cuanto a la sostenibilidad y el medio ambiente, este protocolo prevé la preservación de los paisajes de almendros y el cuidado del entorno natural, mientras que, en lo que respecta a la juventud, busca promover intercambios escolares y cooperación educativa entre los tres municipios, con el objetivo de involucrar a las generaciones más jóvenes.

Con este protocolo, los tres municipios se comprometieron a elaborar solicitudes conjuntas para programas de financiación europeos, con el fin de movilizar recursos para llevar a cabo iniciativas y reforzar su visibilidad dentro de la Unión Europea.

Actualmente, los tres municipios están trabajando en una solicitud que se presentará en mayo al programa Europa Creativa. También se creará una marca, una imagen corporativa y una carta de compromiso para las iniciativas que se integrarán en esta red europea de cultivo de almendras, impulsada por Castro Marim, Alleins y Tejeda. El protocolo de hermanamiento fue firmado por la alcaldesa de Castro Marim, Filomena Sintra; el alcalde de Tejeda, Francisco Juan Perera Hernández; y el alcalde de Alleins, Philippe Grange.