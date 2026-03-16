Nueva edición de “Tardes en la Sal”

La segunda edición del proyecto “Tardes ao Sal” tendrá lugar entre marzo y mayo en la Casa do Sal de Castro Marim, con un programa que incluye conciertos íntimos de música portuguesa, enmarcados por una exposición de pintura.

El primer concierto está programado para el sábado 21 de marzo a las 18:00 h, con la actuación de la cantante, compositora y acordeonista alentejona Celina da Piedade, reconocida por su labor de promoción de la música tradicional portuguesa.

El 11 de abril, el proyecto TerraSul subirá al escenario, proponiendo un viaje musical inspirado en los sonidos del sur de Portugal y el Mediterráneo, también a partir de las 18:00 h.

La tercera actuación correrá a cargo del pianista y compositor Mário Laginha, una de las figuras más destacadas del jazz portugués, conocido por la expresividad e innovación de su trayectoria artística. El concierto está programado para el 18 de abril a las 18:00 h.

El ciclo de conciertos concluye el 10 de mayo a las 18:00 h con el guitarrista y compositor Pedro Jóia, un reconocido artista que fusiona las tradiciones de la guitarra portuguesa y clásica con influencias del flamenco y la música mediterránea.

Esta iniciativa del Ayuntamiento de Castro Marim promueve momentos musicales que transitan entre diferentes lenguajes, desde sonidos tradicionales hasta jazz, e incluye también la exposición pictórica “Construir, Destruir, Reconstruir”, de José Mário Carolino.

La presencia de la obra del artista añade una dimensión visual al evento y crea un diálogo entre diferentes formas de expresión artística, enriqueciendo la experiencia cultural ofrecida al público.

El proyecto también busca fortalecer la conexión entre música, patrimonio y territorio en uno de los espacios culturales más emblemáticos del municipio.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Castro Marim continúa invirtiendo en una programación cultural diversa, contribuyendo a la revitalización del municipio, especialmente en épocas de menor afluencia turística, y reforzando el atractivo del territorio durante todo el año.

Las entradas ya están a la venta, sujetas a reserva y aforo limitado. Se recomienda comprar el boleto en el Mercado Local de Castro Marim o llamando al 281 531 232.