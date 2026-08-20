La ministra de Cultura, Juventud y Deporte visitó campamentos de verano y programas juveniles en Castro Marim

La ministra Margarida Balseiro Lopes estuvo el lunes 17 de agosto en Altura para conocer de cerca los programas juveniles "Férias 5.0" (Vacaciones 5.0), "Jovens pelo Ambiente" (Jóvenes por el Medio Ambiente) y "Férias Ativas" (Vacaciones Activas), así como sus respectivos resultados.

En la sede de la asociación juvenil Young Link, ubicada en la antigua escuela primaria de Altura, la ministra compartió tiempo con los jóvenes y se informó sobre el programa "Férias 5.0", que forma parte de las "Vacaciones Activas de Verano" del municipio de Castro Marim. "Férias 5.0" es una apuesta exitosa que reúne a niños, jóvenes y tecnología en colaboración con el Instituto Portugués del Deporte y la Juventud y la asociación Young Link; busca integrar áreas prioritarias científico-tecnológicas para ofrecer una experiencia generacional a niños y jóvenes de entre 6 y 10 años, centrada en el uso tecnológico del tiempo libre. Esta iniciativa aborda temas como robótica, programación, inteligencia artificial y comunicación digital, además de incluir actividades alternativas como visitas y juegos.

En el mismo lugar, la ministra de Cultura, Juventud y Deporte interactuó con los participantes del programa "Jovens pelo Ambiente", que invita a los más jóvenes a desarrollar un pensamiento crítico y a participar activamente en la valorización del espacio público y la preservación del medio ambiente mediante actividades como la limpieza urbana o la salinicultura, haciendo entrega de los certificados correspondientes.

Margarida Balseiro Lopes asistió también a una clase de folclore con participantes de las "Vacaciones Activas de Verano" del municipio de Castro Marim, organizada por la Asociación Cultural Amendoeiras em Flor, entidad que promueve las tradiciones locales entre los más jóvenes. En la antigua Escuela Primaria de Altura se mostró también otra actividad de las «Vacaciones Activas de Verano» del municipio de Castro Marim, que consistía en la pintura de un mural con la firma de los jóvenes del municipio. Esta visita contó además con la participación del presidente del Instituto Portugués del Deporte y la Juventud, Ricardo Gonçalves; del vicepresidente, Paulo Santos; y del director regional, Ricardo Pinto.