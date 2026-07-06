La playa fluvial de Odeleite, situada en el Centro de Actividades Náuticas de la presa que lleva el nombre de la localidad, ha sido galardonada con la Bandera Azul, la cual se izó el miércoles 1 de julio.

Esta nueva playa destaca por la tranquilidad del embalse y su paisaje natural bien conservado; cuenta con aguas de buena calidad y temperatura agradable, además de dos piscinas flotantes que garantizan mayores condiciones de seguridad.

La playa fluvial dispone de bar con terraza, zonas de ocio, áreas con sombra, aseos y aparcamiento, reforzando la seguridad mediante la contratación de socorristas.

Izada la primera Bandera Azul en una playa fluvial del Algarve

El proyecto se desarrolló para ofrecer una zona de baño segura que armonice con el paisaje y fomente el contacto con la naturaleza, operando durante los meses de verano.

El Centro de Actividades Náuticas tiene potencial de crecimiento vinculado a actividades deportivas —que solo podrán ponerse en marcha una vez se publique el Plan de Gestión del Embalse— y se trabaja para permitir su uso como centro de entrenamiento para piragüistas europeos fuera de la temporada alta.

La obtención de estas banderas es fruto de un trabajo riguroso y del compromiso del Ayuntamiento de Castro Marim en ámbitos como la información y educación ambiental, la calidad del agua, la gestión medioambiental, la accesibilidad, la seguridad y los servicios de playa, incluyendo puestos de primeros auxilios, señalización e instalaciones informativas.