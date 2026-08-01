Castro Marim retrocede en el tiempo para otra edición única de los Días Medievales

La localidad de Castro Marim se prepara para el que es el mayor evento de recreación histórica y uno de los grandes destacados de la agenda cultural de la región del Algarve, los Días Medievales.

El centro de la localidad se transforma en un escenario vivo de la Edad Media, atrayendo diariamente a miles de visitantes nacionales y extranjeros, que se cruzan por las calles y callejuelas de Castro Marim con reyes, reinas, caballeros, nobles, artesanos, bufones, monjes, damas y nobles, además de figuras mitológicas y mágicas, con un nuevo impulso en la decoración del recinto.

Este regreso a la época más intrigante y misteriosa de la historia de Portugal promete ser una experiencia única e inolvidable, con el Castillo como epicentro del evento y albergando representaciones de decenas de artes y oficios con demostraciones en vivo, además de otros espectáculos y actividades para toda la familia.

Uno de los grandes atractivos de cada edición son los torneos a caballo, que se celebran diariamente en el Castillo, con el sello de la Guardia Nacional Republicana, sin olvidar los banquetes, que tienen lugar en un espacio exclusivo y a la misteriosa luz de las antorchas, con un menú que reúne los mejores manjares de la época, acompañados de actuaciones de grupos de animación.

Si desea ser Rey por una noche, también puede optar por una experiencia diferente y única en la mesa real, con solo 10 comensales por noche, que disfrutan del boato y la solemnidad de las cortes de la Edad Media, con reserva previa.

El Castillo de Castro Marim también acoge las exposiciones de Instrumentos de Tortura y Castigo y de la Primera Sede de la Orden de Cristo, además de un banco donde los visitantes pueden cambiar su dinero por la moneda oficial del evento, que presenta un nuevo diseño en cada edición.

Uno de los momentos culminantes de este evento organizado por el Ayuntamiento de Castro Marim es el desfile, considerado una de las mejores oportunidades para sumergirse en este universo de imaginación y fantasía, que tiene lugar el primer y el último día, al final de la tarde, y constituye una presentación de todos los animadores, figurantes y habitantes de Castro Marim que participan cada año vestidos con trajes de época.

La animación sigue siendo otra de las grandes y firmes apuestas de los Días Medievales en Castro Marim, que se distingue de otros eventos del género gracias a la exclusividad con algunos de los 30 grupos de animación nacionales e internacionales, procedentes de países como Italia, España, Marruecos o Francia.

Estos grupos son rotativos y se distribuyen por los distintos escenarios de los Días Medievales en Castro Marim, desde el mercado hasta el Castillo, con teatro de calle, malabaristas, pendencieros, escupidores de fuego, gaiteros, equilibristas, espadachines, músicos medievales, música y danza árabe-oriental, danzas medievales, encantadores de serpientes, pasacalles y demostraciones de cetrería.

Ya en el Fuerte de San Sebastián, con el Campamento Árabe en su ladera representando la vida cotidiana de una caravana de comercio de sal y especias, tendrá lugar una recreación histórica de la vida civil y militar del siglo XVII, de la época de la Restauración.

La Iglesia de Nuestra Señora de los Mártires también forma parte del recorrido de los Días Medievales en Castro Marim, con una misa que se celebrará el último día y la participación de varios grupos y de la comunidad vestida con trajes de época.

Una de las grandes inversiones del Ayuntamiento en este evento es el área de la seguridad y la protección de los visitantes, con la presencia de diversas fuerzas y efectivos de Protección Civil, la GNR, bomberos, seguridad privada y un puesto médico equipado con desfibriladores, que recorren todo el recinto para reducir el tiempo de respuesta en caso de emergencia, con un refuerzo anual.

Dado que este se considera un evento para toda la familia, la programación incluye espacios y actividades de animación infantil con talleres, juegos, carruseles, cuentacuentos y otras diversiones.

Los Días Medievales en Castro Marim fueron uno de los primeros EcoEventos del país, ya que desde siempre ofrecen un vaso de barro único y diferente en cada edición, con el objetivo de seguir promoviendo la máxima reducción de residuos y el uso de materiales reutilizables.

Entre las novedades de este año se encuentran los cambios de espacios en el Castillo y en todo el recinto, con una configuración diferente, siempre con el objetivo de mejorar la experiencia de cada visitante.

Las ilustraciones de la edición de 2026 estuvieron a cargo de Elias Gato, un habitante de Castro Marim que dio una nueva vida a los personajes que, cada año, son los protagonistas de los Días Medievales en Castro Marim.

Las entradas ya están a la venta en la taquilla en línea BOL, disponible en https://diasmedievaiscastromarim.bol.pt/ y en los diversos puntos de venta asociados.

Más información en https://diasmedievais.cm-castromarim.pt.