El municipio de Castro Marim destaca en la edición de este año de BTL – Better Tourism Lisbon Travel Market, que se celebra en la Feria Internacional de Lisboa hasta el 1 de marzo, con diversas presentaciones.

Castro Marim brilla en BTL 2026

El Ayuntamiento de Castro Marim inauguró el segundo día del stand del Algarve, el 26 de febrero, con la presentación del Centro de Actividades de la Presa de Odeleite, una nueva playa, un nuevo destino y una nueva experiencia en el interior del municipio, que promete ser uno de los lugares más visitados este verano.

A continuación, tuvo lugar la presentación del proyecto turístico Verdelago Resort y una demostración gastronómica a cargo del nuevo chef del resort, Louis Anjos, quien será uno de los protagonistas de la región.

El 27 de febrero, el Ayuntamiento de Castro Marim estará presente en representación de la Eurociudad del Guadiana, que presentará "Sabor Fronteira" a las 11:30 h, y de la Comunidad Europea del Deporte 2026, que reúne a los municipios del Bajo Guadiana, a las 14:30 h. Al día siguiente, 28 de febrero, a las 16:00 h, se presentará la cerveza artesanal de Castro Marim, "Cervecería Senescal", donde se podrán degustar los diversos sabores y productos disponibles. En el stand del Algarve, que este año cuenta con la categoría de Destino Nacional Invitado, podrá conocer el stand del Ayuntamiento de Castro Marim y la oferta de la región, desde playas y montañas hasta tradiciones y eventos.