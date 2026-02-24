Miles de personas acudieron a la Fiesta del Almendro en Flor en Alta Mora

Entre el 20 y el 22 de febrero, la pequeña localidad de Alta Mora recibió a miles de visitantes en otra exitosa edición del Festival de la Flor del Almendro del Algarve, inaugurado con la participación del Secretario de Estado de Turismo, Comercio y Servicios, Dr. Pedro Machado.

Considerado ya uno de los mayores eventos fuera de temporada en la región del Algarve, y con una importante contribución al desarrollo del interior, esta iniciativa comenzó hace más de dos décadas con la exploración turística de rutas de senderismo, un proyecto pionero en el Algarve. Estas rutas de senderismo volvieron a ser un punto culminante, con aforo completo, además de la presentación del Pastel de Almendras Gigante de 44 metros y la promoción de artistas, artesanos y productores locales que mostraron sus artes y tradiciones en vivo.

El recinto también abarrotó un mercado callejero con productos regionales como miel, frutos secos, dulces, sal, quesos, artesanía y cestería, además de talleres y recreaciones en vivo. El programa de este año también incluyó una exposición fotográfica, la Aldea Artesanal, pintura facial, talleres, estatuas vivientes y actuaciones de grupos de danza y música como ARUTLA, el Grupo Etnográfico Amendoeiras em Flor, Malatitsch y el Grupo Folklórico Azinhal.

En la sesión inaugural, el Secretario de Estado de Turismo, Comercio y Servicios destacó que «no hay Algarve sin Alta Mora», destacando además la importancia del evento y del turismo para la cohesión, lo cual es relevante.

Este evento cuenta con una fuerte inversión del Ayuntamiento de Castro Marim en logística y apoyo financiero, pero este año, por primera vez, contó con el apoyo de Turismo de Portugal, en el marco de Portugal Events 2026-2028. Durante varias semanas, participó una amplia red de voluntarios, incluyendo habitantes de la aldea, descendientes y amigos, que ya asumen su misión de voluntariado como parte integral del evento. Varias empresas también colaboraron con el evento de diversas maneras, mientras que nuevos productos, nuevos artesanos y proyectos innovadores están surgiendo y prosperando en la región. Hoy en día, al igual que en el proceso de producción de sal, también existen productores locales de almendras con sus propios métodos de envasado y procesamiento.

El Festival de la Flor del Almendro del Algarve fue organizado por la Asociación Recreativa, Cultural y Deportiva de los Amigos de Alta Mora, en colaboración con el Ayuntamiento de Castro Marim y la Junta Parroquial de Odeleite, con la participación de numerosos voluntarios y residentes con espíritu de equipo y la misión de combatir la despoblación, el aislamiento y la desertificación.