Castro Marim recibe al Secretario de Estado de Turismo, Comercio y Servicios

Dr. Pedro Machado, secretario de Estado de Turismo, Comercio y Servicios, visitó el municipio de Castro Marim el viernes 20 de febrero, donde conoció la realidad del territorio, sus tradiciones y la importante inversión turística en el Algarve.

Por la mañana, el Secretario de Estado de Turismo, Comercio y Servicios presidió la inauguración oficial de la Fiesta del Almendro en Flor del Algarve, que tuvo lugar en Alta Mora entre el 20 y el 21 de febrero. Conociendo a fondo las diferentes realidades y el potencial del territorio portugués y con una larga trayectoria en el sector turístico, el Secretario de Estado comprendió y elogió la importancia de este tipo de eventos, que potencian el patrimonio como elemento clave para el desarrollo del turismo, el comercio y los servicios, sectores que representan el 60% del PIB nacional. Durante su discurso, destacó el mensaje metafórico de que «no hay Algarve sin Alta Mora».

Según el Secretario de Estado de Turismo, Comercio y Servicios, este evento “es un buen ejemplo de movilización de personas y recursos para la consolidación de un territorio que contribuye a la promoción del Algarve y a la mejora del turismo”.

Por la tarde, visitó el Verdelago Resort, ubicado en Praia Verde, y conoció sus futuros proyectos, como la planta desalinizadora y el hotel de cinco estrellas actualmente en construcción. Esta visita fue importante, tanto para el promotor como para el Secretario de Estado, para comprender el potencial de este proyecto a gran escala en el Algarve. Se brindó la oportunidad de conocer la autosuficiencia hídrica y energética del proyecto y la comunidad energética que servirá al territorio, así como de comprender los desafíos de contar con una red de viviendas de apoyo para los trabajadores de estas grandes estructuras, ya que muchos provienen del extranjero. También fue una oportunidad para conocer los protocolos del Estado portugués con otros países que proporcionan y forman mano de obra para grandes proyectos turísticos como este. Se asumió el compromiso de realizar un seguimiento cercano de esta importante inversión.