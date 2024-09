¿Cómo puedo cambiar de un trabajo a otro?

Las personas se dieron cuenta de que no deben quedarse en aquellos empleos que no les llene y por lo cual sea un pesar ir todos los días. Comenzaron a ponerse las personas antes que el sueldo que reciban.

Ya no es momento de perder tiempo en empleos que no les llena, y es momento de dar ese salto y cambiar de empleo a ese que pasará a ser tu sueño hecho realidad. El dicho "trabaja de algo que realmente te guste y no trabajarás ningún día de tu vida" es algo un poco trillado, pero que en los últimos años está teniendo sentido.

Pero, a la hora de cambiar de trabajo, las personas suelen tener en cuenta diversos aspectos que influyen en su decisión. Estos varían según circunstancias personales y laborales de cada individuo. Por ello, en este artículo se analizan algunos de los factores más comunes que las personas valoran al tomar la decisión de cambiar de trabajo.

Primer paso antes de realizar el cambio

Lo primero que debes realizar y actualizar antes de decidir cambiar de trabajo es poner al día tu CV. Esto es muy importante porque es aquello que mandas a las distintas empresas a las que quieres aplicar, y tener el CV actualizado es el paso fundamental para poder cambiar de trabajo.

Si hace mucho que no lo actualizas, crea un CV con CVMaker, los expertos saben que es lo que miran las empresas hoy en día y a donde debes apuntar según el ámbito al cual estás aplicando. Pero debes saber que tener el CV al día y apuntando a las cosas que las empresas buscan hoy en día es lo más importante para hacer antes de decidir cambiar de trabajo.

Más allá del sueldo: Nuevos intereses en el cambio de empleo

En la actualidad, el cambio de empleo no se limita únicamente al aspecto salarial. Cada vez más profesionales consideran otros elementos igualmente importantes a la hora de tomar la decisión de cambiar de trabajo. Uno de estos factores es la posibilidad de disfrutar de horarios flexibles.

Los horarios flexibles se han convertido en un elemento fundamental para muchos trabajadores, ya que les permiten conciliar su vida profesional con la personal de una manera más equilibrada. Esto puede ser especialmente relevante para aquellos empleados que tienen responsabilidades familiares o necesitan tiempo para otras actividades fuera del trabajo.

La flexibilidad en los horarios implica poder adaptar la jornada laboral a las necesidades individuales, ya sea empezar y terminar el trabajo en diferentes horas del día o incluso poder trabajar desde casa en determinados momentos. Esta flexibilidad no solo mejora el bienestar del empleado, sino que también puede aumentar la productividad y la satisfacción laboral.

Es por ello por lo que, no se trata únicamente de tener un salario competitivo, sino también de disfrutar de una mayor autonomía y calidad de vida. Las empresas que ofrecen este tipo de flexibilidad se presentan como empleadores atractivos, capaces de adaptarse a las necesidades cambiantes de sus empleados y fomentando un ambiente de trabajo más saludable y equilibrado.

Los objetivos a largo plazo: Oportunidades de desarrollo

Los objetivos a largo plazo son fundamentales a la hora de considerar un cambio de trabajo. Buscar oportunidades de desarrollo puede significar también la posibilidad de trabajar en el extranjero, un aspecto muy valorado por aquellos que desean expandir sus horizontes y adquirir experiencias internacionales.

Por ello, es importante considerar los objetivos a largo plazo antes de tomar la decisión de cambiar de empleo. Un cambio de trabajo puede abrir puertas hacia nuevas metas y desafíos, no solo a nivel profesional sino también personal.

Dentro de estos objetivos a largo plazo, trabajar en el extranjero se destaca como una oportunidad única de crecimiento profesional. La experiencia de vivir y desarrollarse en otro país puede brindar la posibilidad de conocer diferentes culturas, mejorar el dominio de idiomas y ampliar la red de contactos internacionales. Además, puede resultar en una formación valiosa y diferenciadora en el currículum, que puede abrir aún más puertas en el futuro.

Otra oportunidad de desarrollo podría ser liderar tu propio grupo o volcar tus propias ideas en la empresa para crecer y cambiar de estrategias. Es importante que busques lugares de trabajo donde te sientas cómodo y donde sepas que puedes crecer y expresarte libremente.

La cultura de la empresa

La cultura de una empresa se refiere a los valores, normas y comportamientos que caracterizan a la organización y a su ambiente laboral.

Es fundamental evaluar si la cultura de la empresa es compatible con tus valores y expectativas como profesional. Por ello, se debe de tomar en cuenta aspectos como la ya mencionada flexibilidad laboral, la comunicación interna, la libertad para expresar ideas y la existencia de oportunidades de desarrollo y crecimiento.

Además, es aconsejable investigar sobre la reputación de la empresa en cuanto a su cultura organizacional, ya que esto puede influir directamente en tu satisfacción y bienestar laboral. Para ello, es útil leer opiniones y testimonios de empleados actuales o pasados, así como buscar información en portales de empleo o en redes profesionales.

El teletrabajo o los trabajos híbridos

El teletrabajo o los trabajos híbridos ofrecen, como ya es sabido, flexibilidad y una mejor conciliación entre el trabajo y la vida personal.

Según diversos estudios y expertos, cambiar a un trabajo que permita el teletrabajo o un enfoque híbrido puede tener ventajas significativas. Entre ellas, una de las más novedosas, aunque poco implantada, es la posibilidad de contar con semanas de cuatro días en ciertas organizaciones. Esto implica tener un día completo libre durante la semana, lo que permite a los empleados disfrutar de más tiempo para realizar actividades personales, descansar o comprometerse con otras responsabilidades familiares o sociales.

El teletrabajo o los trabajos híbridos también pueden implicar un ahorro de tiempo al evitar los desplazamientos diarios al lugar de trabajo. Esto no solo reduce el estrés y el cansancio asociado a los traslados, sino que también brinda la oportunidad de aprovechar ese tiempo extra para enfocarse en otros aspectos de la vida personal, como hobbies, ejercicio o simplemente relajarse.

Remuneración y beneficios extra

La remuneración no se limita únicamente al salario mensual, sino también a los posibles incrementos salariales en el futuro, bonificaciones y comisiones, así como la estabilidad económica y la capacidad de crecimiento de la empresa.

Además de la remuneración básica, también es importante considerar los beneficios extra que la empresa proporciona. Estos pueden incluir seguro médico, planes de pensiones, programas de desarrollo profesional, vacaciones pagadas, flexibilidad laboral, entre otros. Estos beneficios pueden tener un impacto significativo en tu calidad de vida y en la satisfacción que este trabajo tiene para tí.

Es fundamental analizar de manera detallada la compensación y los beneficios ofrecidos por el nuevo empleador, comparándolos con los actuales, para determinar si representan una mejora en términos económicos y de bienestar. No solo se debe tener en cuenta el valor monetario de estos beneficios, sino también su relevancia y adaptabilidad a las necesidades y objetivos personales.

Recuerda que las empresas hoy en día buscan personas seguras, que estén preparadas, pero que también busquen cambiar su lugar de confort con mucha convicción y ánimo. El empleado que está dispuesto a aprender cosas nuevas es algo muy positivo que las empresas buscan hoy en día.