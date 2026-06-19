La Universidad de Huelva jugará por primera vez el Europeo universitario de fútbol

La Universidad de Huelva ha presentado oficialmente al equipo masculino de fútbol 11 que representará a España en los Juegos Europeos Universitarios de Salerno 2026, una cita que marcará un hito en la historia de la institución al convertirse en su primera participación en la máxima competición universitaria europea de esta disciplina.

La presencia del conjunto onubense en el torneo llega después de su brillante actuación en los Campeonatos de España Universitarios celebrados en Madrid en 2025, donde logró el subcampeonato nacional, un resultado que le valió la designación oficial para representar a España en el campeonato continental.

El equipo competirá a partir del próximo 24 de julio en la ciudad italiana de Salerno frente a algunas de las mejores universidades de Europa, dentro de unos Juegos Europeos Universitarios que se desarrollarán entre el 18 de julio y el 1 de agosto.

La expedición estará formada por 20 estudiantes-deportistas federados y estará dirigida por el entrenador Alejandro Infante. El conjunto onubense tendrá el reto de medirse a las principales potencias universitarias del continente en una competición que reúne a las mejores instituciones académicas europeas.

Durante la presentación oficial, celebrada en la Universidad de Huelva, se destacó el carácter histórico de una participación que supone un nuevo reconocimiento al trabajo realizado durante años en el ámbito del deporte universitario.

El capitán del equipo, Ale Fernández, aseguró que el objetivo será competir al máximo nivel y aprovechar una experiencia que calificó de única para todos los integrantes de la plantilla.

La clasificación para los Juegos Europeos Universitarios supone uno de los mayores éxitos deportivos logrados por la Universidad de Huelva y permitirá que el nombre de la institución y de la provincia esté presente en una de las competiciones universitarias más importantes de Europa.