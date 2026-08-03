El mejor deportista de todos los tiempos estará en Huelva

Los aficionados onubenses al deporte están de enhorabuena, pues salvo que medie un inesperado abandono, el 8 de septiembre podrán ver en nuestras carreteras al mejor deportista de todos los tiempos. Se trata de Tadej Pogacar, que hoy ha confirmado que participará en la próxima edición de La Vuelta Ciclista a España.

El equipo del UAE para La Vuelta.

La estrella del UAE Team tomará parte en la décimo sexta etapa de la ronda española, cuyo recorrido transcurre íntegramente por la provincia onubense. Serán 186,8 kilómetros con salida en Cortegana y meta en La Rábida, cruzando el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, la Sierra, la Cuenca Minera, el Condado y la costa de Mazagón.

Tadej Pogacar con su pareja.

A sus 27 años, el ciclista esloveno no sólo atesora un palmarés impresionante -cinco Tours de Francia, un Giro de Italia, dos Mundiales, trece 'Monumentos' y 128 victorias totales-, si no que domina su deporte con una superioridad y una ascendencia sobre sus compañeros y rivales que no se ha visto en otras leyendas como Michael Jordan, Muhammad Ali, Michael Phelps, Usain Bolt, Serena Williams, Tiger Woods, Aleksandr Karelin o Michael Schumacher.