El torneo que hace de pretemporada

En la mañana de hoy, ha sido presentado en la sala de prensa de la Diputación Provincial de Huelva, el Trofeo Diputación de Baloncesto, que da el pistoletazo de salida a la pretemporada 2025-2026.

Este torneo se disputa en tres categorías, con la participación de los representantes onubenses en categorías nacionales y autonómicas: 3ª FEB, N1 Masculina y N1 Femenina, lo que se traduce en diez equipos participantes.

-Categoría 3ª FEB

Enrique Benítez

SDA Aljaraque

-Categoría N1 Masculina

CB Lepe Alius

CB La Palma

AD Onuba

CB Gibraleón

CB Ciudad de Palos

Ciudad de Huelva

-Categoría N1 Femenina

CBC Moguer

Ciudad de Huelva

Al acto de presentación acudieron el Diputado de Deportes en Huelva, Juan Daniel Romero, y el vicepresidente de la Federación Andaluza de Baloncesto y Delegado Provincial en Huelva, José Luis Pena.