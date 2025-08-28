El torneo que hace de pretemporada
El Trofeo Diputación vuelve a reunir a los equipos onubenses de TerceraFEB y N1, proporcionando un buen número de partidos con los que preparar la temporada oficial.
En la mañana de hoy, ha sido presentado en la sala de prensa de la Diputación Provincial de Huelva, el Trofeo Diputación de Baloncesto, que da el pistoletazo de salida a la pretemporada 2025-2026.
Este torneo se disputa en tres categorías, con la participación de los representantes onubenses en categorías nacionales y autonómicas: 3ª FEB, N1 Masculina y N1 Femenina, lo que se traduce en diez equipos participantes.
-Categoría 3ª FEB
- Enrique Benítez
- SDA Aljaraque
-Categoría N1 Masculina
- CB Lepe Alius
- CB La Palma
- AD Onuba
- CB Gibraleón
- CB Ciudad de Palos
- Ciudad de Huelva
-Categoría N1 Femenina
- CBC Moguer
- Ciudad de Huelva
Al acto de presentación acudieron el Diputado de Deportes en Huelva, Juan Daniel Romero, y el vicepresidente de la Federación Andaluza de Baloncesto y Delegado Provincial en Huelva, José Luis Pena.