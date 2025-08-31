El triguereño Luis Flores, primer onubense en completar las 7 Majors tras conquistar Sydney

Como un moderno Filípides que recorre los caminos del mundo con la determinación de transmitir un mensaje de esfuerzo y superación, Luis Flores Vides ha hecho historia este domingo en la Maratón de Sydney. Cada kilómetro de la exigente ruta australiana, con sus subidas y descensos que desafían la resistencia de cualquier corredor, ha sido un testimonio de su fuerza física y mental, y de su capacidad para dejar una huella imborrable en el atletismo onubense.

Tras 3:45:13 horas, Flores Vides cruzó la meta en medio del entusiasmo de espectadores y aficionados, convirtiéndose en el primer onubense en completar las siete Majors. Su palmarés refleja una trayectoria impresionante: cuatro veces en Nueva York, dos en Chicago, dos en Boston, dos en Londres, una en Berlín y una en Tokio. En 2023 completó por primera vez las seis Majors existentes hasta entonces; con la inclusión de Sydney este año, su logro adquiere un matiz aún más histórico. Si participa nuevamente en Berlín, que lo hará en tres semanas, cerrará su segunda vuelta completa a las Majors si finaliza nuevamente Tokyo y Sidney, algo al alcance de muy pocos en el mundo.

Luis Flores con la bandera de Trigueros tras acabar la Major de Sidney (Australia)

Sus sensaciones tras la carrera australiana eran claras. "El entrenamiento no ha sido el deseado porque las molestias me han acompañado casi desde el primer día en que me embarqué en el reto de correr en Sídney. Además, el recorrido invitaba a ser lo más conservador posible, ya que se trata de un rompe­piernas con constantes subidas y bajadas que complican mucho más el hecho de mantener un ritmo constante durante la carrera", comenta.

Sobre el hecho de haber sido capaz de completar todas las Majors, Flores esboza una sonrisa entre el orgullo y ese punto de locura que tienen todos los maratonianos. "Para mí, correr se ha convertido en un modo de vida. Disfruto desde la preparación hasta la llegada a meta. Y las Majors son algo completamente distinto por todo lo que se mueve alrededor. Mientras las piernas y la fuerza sigan acompañando, ahí estaré", dice.

Luis Flores en Sidney (Australia)

Luis Flores Vides no solo corre; con cada maratón escribe una historia de constancia, pasión y superación personal. Sídney se suma así a los capítulos de su leyenda, un ejemplo para todos los corredores de Huelva y más allá. Porque Luis Flores tiene detrás una historia de lo más impactante. En sus primeros años de juventud, el baloncesto era su gran pasión, pero su excesivo peso lo relegaba a un simple hobby, nunca como una verdadera forma de disfrutar la vida, como ahora lo hace con el atletismo.

Hace más de una década, algo hizo clic en su cabeza y decidió cambiar. Empezó a perder kilos y a correr. Cincuenta kilos menos y otra forma de entender la vida le han brindado la oportunidad de convertirse en otra persona, física y mentalmente. Le encantan los retos, y seguirá afrontándolos mientras las piernas le aguanten.

Pero la aventura de este atleta, que allá donde va porta la bandera de Trigueros, no termina aquí. Entre sus retos se encuentra completar medias maratones en todas las capitales europeas, un desafío que promete seguir sumando emoción y logros a su extraordinaria trayectoria. Ya ha completado casi la mitad del mapa europeo, además del circuito de las SuperHalfs, pero Luis quiere más. Así que… ¡salud y kilómetros!