Suspendida la HUEX Gran Fondo en Huelva debido al temporal

La HUEX Gran Fondo, la nueva prueba ciclista impulsada por la marca HUEX que se suma a la HUEX Non Stop y la HUEX MTB, ha sido suspendida por el temporal que afecta a la provincia de Huelva.

El recorrido de la prueba estaba diseñado para atravesar algunos de los municipios más emblemáticos de la sierra onubense, incluyendo Aracena, Campofrío, Granada de Río Tinto, Higuera de la Sierra, Puerto Moral, Corteconcepción, Cañaveral de León, Hinojales, Cumbres Mayores, Cumbres de Enmedio, Cumbres de San Bartolomé, La Nava, Jabugo, Castaño del Robledo, Fuenteheridos, Alájar y Linares de la Sierra, entre otros.

Cada tramo ofrecía a los participantes la oportunidad de disfrutar del patrimonio natural, la gastronomía local y la hospitalidad de los municipios onubenses, elementos que hacían de esta prueba una cita muy esperada en el calendario ciclista andaluz.