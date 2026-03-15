Riotinto estalla contra Jerez por la cuna del fútbol

La polémica sobre el origen del fútbol en España ha vuelto a encenderse tras las declaraciones del historiador Rafael Cano, quien sostiene que el primer partido del país se disputó en Jerez de la Frontera el 13 de febrero de 1869. Una afirmación que cuestiona la versión tradicional que sitúa ese hito en las Minas de Riotinto el 16 de agosto de 1873.

La reacción desde el municipio onubense no se ha hecho esperar. La alcaldesa de Minas de Riotinto, Rocío Díaz, ha emitido un contundente comunicado en el que expresa su “profundo malestar e indignación” ante lo que considera intentos de apropiarse de una historia que, asegura, pertenece a su pueblo.

“Minas de Riotinto es, y seguirá siendo, la cuna del fútbol en España”, afirma la alcaldesa, quien defiende que se trata de “una realidad histórica avalada por documentos, estudios y por la memoria viva de un pueblo que ha cuidado y defendido este legado durante generaciones”.

Díaz subraya además el vínculo histórico entre Riotinto y el Recreativo de Huelva, al que se refiere como “nuestro Decano”, destacando que ambos comparten una parte fundamental de la historia del fútbol en España.

La regidora recuerda que no es la primera vez que el municipio tiene que salir en defensa de este legado. “Ya tuvimos que hacerlo frente a intentos desde Sevilla y ahora volvemos a encontrarnos con quienes, desde otros lugares —como Jerez—, pretenden apropiarse de un relato que no les pertenece”, señala.

En su mensaje, la alcaldesa advierte de que “la historia no se puede reescribir a conveniencia ni borrar el origen de las cosas”, insistiendo en que Riotinto ha protegido este legado durante décadas con respeto y convicción.

El comunicado concluye con un mensaje especialmente contundente: “Para robarnos ese legado tendrán que pasar por encima de mí y de todo un pueblo que sabe perfectamente cuál es su historia y está dispuesto a defenderla”.

Con este cruce de argumentos, el debate sobre dónde se jugó realmente el primer partido de fútbol en España vuelve a reavivarse, enfrentando las versiones históricas de Jerez y Minas de Riotinto