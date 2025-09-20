Un Recreatuvo magnánimo (0-1)

Magnánimo, dícese de aquel que es generoso, noble, altruista, desinteresado, benévolo o bondadoso. Justo lo que ha sido el Recreativo esta tarde noche en Estepona. En su magnanimidad, el Decano ha perdonado la goleada y se ha conformado con ganar por la mínima (0-1), en un partido que tuvo dominado de cabo a rabo. Caye Quintana, a nueve minutos del final, puso la guinda del gol al monólogo albiazul. El Recre compensa el traspié del pasado domingo y suma su segundo triunfo en tres jornadas.

-FICHA TÉCNICA

ESTEPONA: Liceras; Marín, Titi (Lolo González, min.82), Caro, Candelas, Juanan, Eneko (Grillo, min.62), Castedo (Sandji, min.78), Ballarín, Teijeira (Expósito, min.62) y Sancho (Roi Tato, min.78).

RECREATIVO: Lario; Senra (Álex Carrasco, min.77), José Carlos (Leo Mascaró, min.46), Bonaque, Dani Romero; Álex Bernal, Pepe Mena (Javi Castellano, min.83); Da Costa (Arcos, min.62), Antonio Domínguez (Iván Romero, min.62), Paolo; y Caye Quintana.

GOL: 0-1 (min.81) Caye Quintana.

ÁRBITRO: Gutiérrez Perera, del Comité Andaluz. Amonestó a los locales Ballarín, Castedo y Sancho; y a los visitantes Dani Romero, Senra, Iván Romero y Caye Quintana.

CAMPO: Francisco Muñoz Pérez.