Ayamonte celebra el 9 de noviembre la 30ª edición de las X Millas del Guadiana

El Ayuntamiento de Ayamonte ha presentado este martes en la sede de la Diputación Provincial de Huelva la trigésima edición de las X Millas del Guadiana, una emblemática prueba internacional que se disputará el domingo 9 de noviembre y que volverá a unir, a través del deporte, a España y Portugal.

De carácter transfronterizo, la carrera está organizada por la Comisión Mixta de Deportes, integrada por el Patronato Municipal de Deportes de Ayamonte, junto a la Cámara de Vila Real de Santo António, la Cámara de Castro Marim y el Grupo Deportivo Pic Nic.

En la presentación participaron el alcalde de Ayamonte y vicepresidente de la Diputación, Alberto Fernández; el diputado de Deportes, Juan Daniel Romero, y el chefe de divisão de desporte e juventude de Vila Real de Santo António, Mario Rolla.

La prueba, que consta de 18 kilómetros de recorrido, cuenta con ocho categorías para atletas mayores de 18 años y otorgará premios tanto individuales como por equipos.

El diputado provincial Juan Daniel Romero destacó que el evento “va más allá de la parte deportiva, fomentando también la convivencia cultural y el fortalecimiento de los lazos entre ambos países”. Además, recordó que “la carrera está incluida en el Circuito Provincial de Carreras de la Diputación, lo que refuerza su compromiso con el deporte onubense y portugués”.

Por su parte, el alcalde de Ayamonte, Alberto Fernández, subrayó que se trata de “una de las pruebas más demandadas tanto en Andalucía occidental como en el Algarve portugués”. “Aúna turismo, deporte y diversión, y es una cita que simboliza la unión entre territorios y municipios a través del Guadiana”, señaló. Fernández, que ha participado en varias ediciones, destacó también “lo sorprendente y atractivo de cruzar el puente internacional y disfrutar de un entorno único”.

La salida tendrá lugar desde el Estadio Blas Infante de Ayamonte, a las 11:00 horas, para recorrer las principales calles de la ciudad y, tras pasar por la autovía Sevilla-Portugal, cruzar el Puente Internacional del Guadiana. En suelo portugués, la carrera discurrirá por Castro Marim y Vila Real de Santo António, donde estará situada la meta, en la Plaza Marqués de Pombal.

El responsable portugués Mario Rolla señaló que “el año pasado participaron unos 500 corredores y se espera superar esa cifra en esta edición”.

El evento cuenta con la colaboración de diversas instituciones y empresas que contribuyen a su desarrollo logístico, con voluntarios, cortes de tráfico, control de carrera y servicios de atención a los participantes.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 4 de noviembre a través de la web www.crono.aaalgarve.org.