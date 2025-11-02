Buscar
lunes. 03.11.2025
Kirwa y Nintije logran un triunfo de récord en la Media Maratón de Huelva

Más de 1.400 atletas participan en la '21K Ciudad de Huelva'. Zakaria Boufaljat y Celia Romero se imponen en la 5K.
574043399_1260552852776095_2355652443399311995_n
Kirwa cruza en primer lugar la línea de meta.
Damián Ortiz
02/11/25 - 21:43

Meshack Kipkurgat Kirwa (Kenia), en categoría masculina, y Odile Nintije (Burundi), en féminas, han sido los ganadores de la tercera edición de la Media Maratón '21K Ciudad de Huelva'. Sus triunfos marcan un antes y un después en la historia de la prueba, pues ambos han pulverizado el récord de la carrera en sus modalidades (1:03:05, nueva marca para los chicos; y 1:14:42, para las chicas).

574538249_1260553239442723_8644353029004532267_n
Odile Nintije, ganadora en féminas.

No fue el único récord de la jornada, pues con más de 1.400 participantes inscritos, la '21K Ciudad de Huelva' ha establecido un nuevo hito de participación. El podio masculino lo completaron Eric Nzambimana (Burundi, 1:03:52) y Mourad Ed Dafali (Marruecos, 1.05:39), mientras que cerraron el cajón femenino la asturiana Paula Herrero (1:20:14) y Samanta Zueva (Portugal, 1.24:13).

573105635_1260551972776183_2488955937174303814_n
La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, encabeza la multitudinaria participación de la prueba.

La carrera, que fue retransmitida en directo por las televisiones de Avatel Huelva, tuvo un prólogo espectacular con la '5K Ciudad de Huelva', que se cerró con triunfos de Zakaria Boufaljat y Celia Romero.

573957914_1260553442776036_249813559409256162_n
Zakaria Boufaljat, vencedor de la '5K Ciudad de Huelva'.