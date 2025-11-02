Kirwa y Nintije logran un triunfo de récord en la Media Maratón de Huelva

Meshack Kipkurgat Kirwa (Kenia), en categoría masculina, y Odile Nintije (Burundi), en féminas, han sido los ganadores de la tercera edición de la Media Maratón '21K Ciudad de Huelva'. Sus triunfos marcan un antes y un después en la historia de la prueba, pues ambos han pulverizado el récord de la carrera en sus modalidades (1:03:05, nueva marca para los chicos; y 1:14:42, para las chicas).

Odile Nintije, ganadora en féminas.

No fue el único récord de la jornada, pues con más de 1.400 participantes inscritos, la '21K Ciudad de Huelva' ha establecido un nuevo hito de participación. El podio masculino lo completaron Eric Nzambimana (Burundi, 1:03:52) y Mourad Ed Dafali (Marruecos, 1.05:39), mientras que cerraron el cajón femenino la asturiana Paula Herrero (1:20:14) y Samanta Zueva (Portugal, 1.24:13).

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, encabeza la multitudinaria participación de la prueba.

La carrera, que fue retransmitida en directo por las televisiones de Avatel Huelva, tuvo un prólogo espectacular con la '5K Ciudad de Huelva', que se cerró con triunfos de Zakaria Boufaljat y Celia Romero.