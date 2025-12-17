Almonte será la única sede en España del Campeonato del Mundo de Motocross

Almonte hará historia al convertirse en el único enclave de España que albergará una prueba del Campeonato del Mundo de Motocross, un evento deportivo de primer nivel que situará al municipio en el calendario internacional junto a países como Francia, Alemania, Suecia o Australia. La cita tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de marzo y supondrá un importante impulso para la proyección exterior de la localidad.

La celebración de esta prueba mundial atraerá a miles de aficionados y equipos procedentes de distintos puntos del mundo, con un impacto directo en la economía local, el sector turístico y la generación de empleo. Hostelería, comercio y servicios se verán beneficiados por un acontecimiento que convertirá a Almonte en referente del motocross internacional durante ese fin de semana.

Este logro es fruto del trabajo desarrollado por Motocross Almonte, su equipo organizador y, de manera destacada, por Antonio Paricio, cuyo esfuerzo, dedicación y visión han sido clave para que el circuito de Almonte alcance los estándares necesarios para acoger una competición de máximo nivel. La inclusión de la prueba en el calendario mundial consolida al trazado almonteño como una instalación deportiva de referencia.

Desde el municipio se valora este acontecimiento como un paso decisivo en la estrategia de posicionamiento de Almonte como sede de grandes eventos deportivos, capaces de generar riqueza y proyectar una imagen moderna y dinámica del pueblo a nivel internacional.

Las entradas para asistir al Campeonato del Mundo de Motocross en Almonte ya se encuentran a la venta y el evento se perfila como una de las grandes citas deportivas del próximo año en la provincia de Huelva.