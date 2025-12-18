Puesta de largo de la etapa de Huelva en la Vuelta Ciclista a España 2026 en su presentación oficial en Mónaco

La provincia de Huelva ha sido protagonista este jueves en Mónaco durante el acto oficial de presentación de la Vuelta Ciclista a España 2026, celebrado en la Salle des Étoiles del Monte-Carlo Sporting, donde se ha dado a conocer el recorrido completo de la 81ª edición de la prueba.

La Diputación de Huelva ha participado en esta puesta de largo internacional con una delegación encabezada por su presidente, David Toscano, acompañado por los diputados Ana Delgado, Juan Daniel Romero y Mar Martín, también alcaldesa de Cortegana, municipio desde el que partirá la etapa onubense.

Durante el acto, presidido por el príncipe Alberto de Mónaco, Toscano ha agradecido a la organización de la Vuelta “la confianza y el trabajo coordinado con la Diputación”, que han hecho posible una etapa que ha calificado de “histórica”, al ser la primera vez que la carrera discurra íntegramente de norte a sur por la provincia de Huelva.

El presidente ha destacado la dimensión promocional del evento, subrayando que “en la Costa Azul han brillado nuestras comarcas, desde la Sierra, la Cuenca Minera, El Condado, los Lugares Colombinos y la Costa”, con salida en Cortegana, en pleno Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, y llegada en un enclave simbólico como La Rábida, en Palos de la Frontera.

Toscano ha señalado que la etapa situará a Huelva “en el escaparate del gran ciclismo internacional”, aportando una visibilidad excepcional a nivel nacional e internacional. “El 8 de septiembre de 2026, cuando la Vuelta recorra la provincia, nuestra tierra será vista en gran parte del mundo”, ha afirmado.

Asimismo, ha puesto el acento en el impacto económico y turístico del evento, recordando que la Vuelta “es deporte, emoción y promoción”, ya que cada imagen de la retransmisión mostrará el patrimonio natural, histórico y paisajístico de los municipios onubenses, generando oportunidades para sectores como el turismo, la hostelería y el comercio.

La presentación, conducida por el exciclista Perico Delgado, desgranó las 21 etapas de la próxima edición de la ronda española. En ese contexto, Huelva ocupó un lugar destacado con la etapa 16, una jornada de 186 kilómetros que recorrerá íntegramente la provincia, poniendo en valor su diversidad territorial.

El análisis del trazado onubense corrió a cargo de Óscar Pereiro, ganador del Tour de Francia, quien advirtió de la posible complejidad de la etapa, marcada por la exposición al viento, un factor que podría convertirla en una jornada rápida y exigente, con opciones incluso de un sprint final si se generan las condiciones adecuadas.

La 81ª Vuelta Ciclista a España arrancará el 22 de agosto de 2026 en Mónaco con una contrarreloj individual de 9,6 kilómetros y concluirá el 13 de septiembre en Granada, consolidando por tercer año consecutivo la proyección internacional de la prueba al comenzar fuera de España.