La 37ª Gala del Deporte de Huelva distingue a Juan Bautista Castilla ‘Chamba’ como Deportista de Oro 2025

Huelva celebrará el próximo lunes, 22 de diciembre, una de sus citas deportivas más emblemáticas con la celebración de la 37ª Gala del Deporte de Huelva, que tendrá lugar en el Teatro Municipal alcalde Juan Manuel Santana de Lepe. El evento, organizado por la Asociación Onubense de la Prensa Deportiva (AOPD), es el más veterano de Andalucía y volverá a reunir a lo más destacado del deporte provincial.

El gran protagonista de la noche será el valverdeño Juan Bautista Castilla, ‘Chamba’, campeón del mundo de Ultraman, quien recibirá el galardón de Deportista de Oro 2025. Un reconocimiento que premia una trayectoria de esfuerzo y excelencia, avalada por sus éxitos internacionales, entre ellos el subcampeonato mundial logrado este año, mejorando incluso sus registros anteriores.

Durante la gala se entregarán un total de diez premios principales, además de seis menciones especiales y siete reconocimientos públicos, que distinguen a deportistas, técnicos, entidades y eventos que han contribuido de forma decisiva al crecimiento y proyección del deporte onubense.

El diputado provincial José Carlos Roda ha subrayado que esta gala “no es solo un acto de reconocimiento, sino una celebración de los valores que transmite el deporte, como el trabajo en equipo, la superación personal, el respeto y la igualdad de oportunidades”, destacando el papel de los galardonados como referentes para la juventud de la provincia.

Por su parte, la delegada territorial de Deporte de la Junta de Andalucía, Teresa Herrera, ha puesto en valor el camino que recorren los deportistas “desde la base hasta la élite”, resaltando el sacrificio diario que hay detrás de los grandes logros y felicitando tanto a los premiados como a la organización por mantener viva esta cita durante 37 ediciones.

El Ayuntamiento de Lepe, anfitrión de esta edición, ha mostrado su satisfacción por acoger el evento. El concejal de Deportes, Aurelio Madrigal, ha destacado la fuerte apuesta del municipio por el deporte, con más de 5.000 usuarios y cerca de 18 escuelas deportivas municipales, y ha agradecido los reconocimientos concedidos a profesionales y deportistas vinculados a la localidad.

El presidente de la AOPD, José Luis Camacho Malo, ha recordado que la gala onubense fue pionera en Andalucía y ha señalado la dificultad creciente para seleccionar a los premiados “por el altísimo nivel de los deportistas de la provincia, muchos de ellos campeones del mundo y de Europa”, lo que confiere a estos galardones “un valor incalculable”.

Entre los premiados destacan Marta Aznar como Deportista Revelación; Paco Ojeda como Mejor Entrenador; Manolo Zambrano como Leyenda Deportiva; César Adame como Promesa Deportiva; Rodolfo Ortiz en Valores Humanos; Manuel Beaus por su Trayectoria Deportiva; José María Rodríguez como Mejor Dirigente; el centenario de la Copa del Rey de Tenis como Mejor Evento Deportivo; y el Servicio Municipal de Deportes de Lepe en Promoción Deportiva.

La gala contará además con menciones especiales y reconocimientos públicos a deportistas y entidades que han brillado durante el año, en una noche que volverá a rendir homenaje al talento, el esfuerzo y la pasión por el deporte en la provincia de Huelva.

La Asociación Onubense de la Prensa Deportiva ha agradecido el apoyo de la Diputación de Huelva, el Puerto de Huelva, el Ayuntamiento de Lepe, la Junta de Andalucía y El Corte Inglés, colaboradores imprescindibles para hacer posible, un año más, esta gran fiesta del deporte onubense.