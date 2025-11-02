El Recreativo gana, Morilla pierde (1-0)

Ganó el Recreativo. Y hasta aquí las buenas noticias del exiguo triunfo del Decano sobre el colista Atlético Malagueño (1-0). Porque este Recre vence, pero no convence. El juego del cuadro albiazul ante el peor equipo de la cuarta categoría del fútbol español fue tan terrible, que por primera vez un sector notable de la grada del Nuevo Colombino pidió el cese de Pedro Morilla.

Ponla donde quieras, MAGO 🪄



El golazo de Bernal que nos pone por delante en el marcador 😍#RecreAtMalagueño #DondeElFutbolEmpieza #DecanoDelFutbolEspañol pic.twitter.com/ALnJj7XhW8 — RC Recreativo de Huelva (@recreoficial) November 2, 2025

Y eso que el choque no pudo empezar mejor para los recreativistas, con el tanto de Álex Bernal en el primer minuto. Todo se complicó cuando Caye Quintana erró un penalty poco antes de la media hora. De ahí en adelante, el conjunto local fue a menos. Y en la segunda mitad, a mucho menos. Tanto que terminó pidiendo la hora y la grada, el cambio de entrenador.

-FICHA TÉCNICA

RECREATIVO: David Gil; Alberto Vela, José Carlos, Bonaque, Alberto López; Javi Castellano, Álex Bernal (Antonio Domínguez, min.59); Da Costa (Mena, min.59), Roni, Arcos (Paolo, min.59) y Caye Quintana (Alejandro Viedma, min.75).

ATLÉTICO MALAGUEÑO: Céspedes; Recio, Otu (Ángel, min.67), Arriaza, Seidu (Houssam, min.60), Badiola, Ismael (Rubén, min.60), Santaella, Juani (Sarria, min.79), Juanma y Bretón (Adri López, min.46).

GOL: 1-0 (min.1) Álex Bernal.

ÁRBITRO: Asensio Pérez, del Comité Extremeño. Amonestó a los locales Alberto Vela, Álex Bernal, Caye Quintana, Alejandro Viedma y Mena; y a los visitantes Recio, Bretón y Juanma.

CAMPO: Nuevo Colombino.